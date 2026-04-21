食後の眠気が気になる？「血糖値スパイク」に有効な理想的な食べ方を詳しく解説

血糖値スパイクを防ぐうえで、食べる順序を意識することはとても効果的な方法のひとつです。食事の内容を大きく変えなくても、食べる順番を工夫するだけで血糖値の変動を穏やかにすることが期待できます。日常生活ですぐに実践できる、具体的な食べ方の順序について解説します。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

血糖値スパイクを防ぐ食べる順序の基本

江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科）2014年 宮城県仙台市立病院 医局2016年 宮城県仙台市立病院 循環器内科2019年 社会福祉法人仁生社江戸川病院 糖尿病・代謝・腎臓内科所属学会：日本内科学会、日本糖尿病学会、日本循環器学会、日本不整脈心電図学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心エコー学会

食べる順序を工夫することは、血糖値スパイクを防ぐ最も簡単で効果的な方法の一つです。食事の内容を大きく変えなくても、順序を意識するだけで血糖値の変動を穏やかにすることができます。

野菜や食物繊維を最初に摂取する効果

食事の最初に野菜や食物繊維が豊富な食品を摂取することで、血糖値の急上昇を抑制できます。食物繊維は胃や腸内で水分を吸収してゲル状になり、後から入ってくる糖質の吸収を緩やかにする働きがあります。この効果により、血糖値の上昇曲線が穏やかになり、インスリンの過剰分泌を防ぐことができます。

具体的には、サラダ、おひたし、煮物、きのこ類、海藻類などを食事の最初に食べることが推奨されます。量としては、両手のひらに軽く一杯程度の野菜を目安とすると良いでしょう。キャベツの千切りやレタス、ブロッコリー、ほうれん草などの葉物野菜は特に効果的です。また、わかめやもずく、昆布などの海藻類も水溶性食物繊維が豊富で、血糖値の上昇を抑える効果が高いといわれています。

外食時にも応用できる方法として、定食を注文した際には、まず味噌汁に入っているわかめや、付け合わせの野菜から食べ始めるという習慣をつけると良いでしょう。コンビニで食事を購入する場合も、サラダやもずく酢などを追加して最初に食べることで、血糖値の急上昇を防ぐことができます。

タンパク質と脂質を次に摂取する理由

野菜や食物繊維の次に、タンパク質や脂質を含む主菜を摂取します。肉、魚、卵、大豆製品などのタンパク質は、消化に時間がかかるため、炭水化物の吸収速度をさらに遅らせる効果があります。また、タンパク質は胃から小腸への食物の移動を遅くするホルモン(インクレチン)の分泌を促進し、血糖値の上昇を緩やかにします。

脂質も同様に消化吸収に時間を要するため、血糖値の急上昇を抑制します。ただし、脂質の摂りすぎはカロリー過多につながるため、適量を心がける必要があります。魚に含まれるオメガ3脂肪酸や、オリーブオイルなどの良質な脂質を選ぶことが望ましいでしょう。

炭水化物(ご飯、パン、麺類など)は食事の最後に摂取することで、血糖値の上昇が最も穏やかになります。この順序を守ることで、同じ食事内容であっても、食後の血糖値の変動パターンが大きく異なることが研究で示されています。

まとめ

食後の眠気や倦怠感は日常的に多くの方が経験する症状ですが、その背景に血糖値スパイクという健康リスクが潜んでいる可能性があります。本記事で解説したように、食べる順序の工夫、食品選択の見直し、咀嚼回数の増加、食後の軽い運動といった日常生活での取り組みにより、血糖値スパイクは予防できます。これらの対策は決して難しいものではなく、今日から実践できる内容ばかりです。血糖値の安定化は、現在の生活の質を向上させるだけでなく、将来の糖尿病や心血管疾患、認知症のリスクを減らすことにもつながります。気になる症状がある方は、早めに医療機関を受診し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

参考文献

厚生労働省 e-ヘルスネット「ヘモグロビンA1c / HbA1c」

厚生労働省 e-ヘルスネット「糖尿病」

国立国際医療研究センター糖尿病情報センター「糖尿病情報センターとは」