毎日の「何着よう？」から解放！　「Stola.」忙しい朝の救世主、多機能カセット服登場

アイアが運営するアパレルブランド「Stola.（ストラ）」は、働く女性の「楽ちんキレイ」を叶えるワードローブとして、着心地・機能・着回し力に優れた「Think-Less Cassetteシリーズ」を新しく発売しました。

「忙しい朝の服選び」「気温差」「急な天候の変化」「お手入れ」といったあらゆるストレス＝思考を無くす、時短＆安心ワードローブ。クローゼットからパッと手に取って合わせるだけで、誰でも簡単に洗練されたスタイルを楽しめるシリーズです。

また、ブランドスタッフがリアルな着回しを紹介するWEB特集企画を公式オンラインストアにて公開しています。

特集はこちら：https://stola.jp/pages/cassette20260403

■シリーズは全4アイテム

接触冷感・撥水・UVカットの機能を持たせた、リネンライクな素材を使用した4アイテムを展開。

「ダブルジャケット」29,700円：https://stola.jp/itemdetail?ItemID=26216213

「ベルト付きブラウス」15,400円：https://stola.jp/itemdetail?ItemID=26211215

「ウエストトリムワイドパンツ」19,800円：https://stola.jp/itemdetail?ItemID=26214216

「ピンタック入りワンピース」26,400円：https://stola.jp/itemdetail?ItemID=26215217

■4つのThink-Less

1.コーディネートのThink-Less

どの組み合わせでも洗練されたスタイリングになる計算されたカセット服は、忙しい朝もパッと手に取るだけで今日の正解に。

2.天気のThink-Less

「午後は雨かも」「今日は日差しが強いな」などの天気予報に一喜一憂する必要無し。撥水加工が急な雨やうっかり汚れをコロッと弾き、UVカット機能が本格的に強くなる紫外線から肌をしっかりガード。

3.気温差のThink-Less

「朝は涼しいのに、昼間は汗ばむ……」といった春夏の悩ましい気温差もクリア。肌に触れるとひんやり心地よい接触冷感素材で、ジメジメする梅雨も、うだるような暑さの日も、爽やかな着心地が続く。

4.お手入れのThink-Less

ジャケット以外の3型全て洗濯機洗い可能。クリーニングに出す手間も思考も手放して、汚れや汗を気にせずデイリーに、いつも清潔に着回せる。

■STAFF STYLING

3点セットで着たスタイリングも、どこかこなれ感漂う仕上がりに。ベーシックカラーだからこそ、ブラウスのベルトを付け替えたり、小物でアクセントを足したりとアレンジを無限大に楽しめる。

ジャケット＋ワイドパンツの綺麗め王道セットアップスタイルには、ラフにニットを肩掛けして抜け感と差し色をプラス。インナーのメタル釦が縦ラインを強調してよりスタイリッシュな印象に。

端正なジャケットとワンピースの組み合わせで、着るだけできちんと感と女性らしさを両立。顔周りをすっきりと見せるスキッパーネックとピンタックの華やかさで、1枚で着てもサマ見え。

メリハリのあるバイカラーブラウスに、顔周りと揃えた黒のレースパンツを合わせた華やかな装い。シックな配色ながら、レディなディテールで特別感のある雰囲気に。シルバーのパーツが洗練度を底上げ。

ウエストをシェイプさせたブラウスなら、フレアスカート合わせもタックイン以外の着こなしに挑戦できる。ナチュラル素材のニットをざっくり巻いてリラクシームードで。

（エボル）