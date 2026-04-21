福山雅治ニューアルバム発売決定＆ティザービジュアル解禁！「ソングライターとしての足掻きがこのアルバムに込められている」

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福山雅治が、9月9日に13枚目のオリジナルアルバムをリリースすることが決定。

最新の撮り下ろしティザーヴィジュアルが解禁された。

■B’zの稲葉浩志をゲストに迎え大きな話題を呼んだ「木星 feat. 稲葉浩志」など収録

収録楽曲は、幅広い世代でヒットを記録した「想望」（映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』主題歌）、B’zの稲葉浩志をゲストに迎え大きな話題を呼んだ「木星 feat. 稲葉浩志」（『映画ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌）、自らが主演を務めた映画『ブラック・ショーマン』に描き下ろしたインストゥルメンタルテーマソング「幻界」、音楽的実験が惜しみなく詰め込まれた「万有引力」（日本テレビ系情報番組『DayDay.』テーマソング）、福山自身が大河ドラマで演じた坂本龍馬の精神性を色濃く感じさせる「龍」（映画『新解釈・幕末伝』主題歌）、そして先日解禁されたばかりの新曲「拍手喝采」（日本テレビ系ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』主題歌）など。福山雅治が2021年から2026年にかけて発表してきた楽曲に加え、更なる未発表音源を収録予定。前作から5年9ヵ月という歳月の中で、シンガーソングライターとして大いなる進化と深化を遂げた福山雅治の現在地が刻まれた作品となる。

また、今後発表を控えているジャケットアートワークに先駆けて、ニューアルバムの世界観を表現する最新の撮り下ろしティザーヴィジュアルも同時解禁。撮影はフォトグラファー堀越照雄が手掛けた。

■13th オリジナルアルバム概要

初回限定LIVE映像盤には、音楽デビュー35周年を記念し全国3都市6公演で20万人を動員した『FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL』を収録。みずほPayPayドーム福岡でのライブを、トータル58台のカメラによる圧倒的なスケールと緻密なカメラワークで映像化。1990年のデビューから35年、これまで共に歩み続けてくれたファンへの感謝、そして表現し続けてきた楽曲群を「SOUL」というテーマに昇華したドーム公演の熱狂を余すことなく収めた映像作品。

さらに、現在開催中の全国アリーナツアー『WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声 (りゅう、かみなりすなわちこえをはっす)』の4月24日・25日の日本武道館公演より「龍」「追憶の雨の中」など新旧の楽曲を織り交ぜたセットリストから最新LIVE映像数曲も収録予定。また、それぞれのLIVE用にオリジナルで製作された「SOUL」「龍」の非売品ギターピック2枚も特別封入。（※日本武道館公演の映像収録内容は後日発表）

初回限定音源盤［New-Recording Best Album 1990-1999］には、「HELLO」「All My Loving」「IT’S ONLY LOVE」「MELODY」「Squall」といった1990年代を代表するヒットソングを新たにスタジオライブレコーディングした音源を収録。

井上鑑（Key）、山木秀夫（Dr）、高水健司（Ba）、今剛（Gu）、小倉博和（Gu）、金原千恵子（Vl）、山本拓夫（Sax）他、長年にわたり福山とライブパフォーマンスを重ねてきたスーパーミュージシャンたちと「最新こそ最良」のバンドサウンドを表現。名手たちの卓越した演奏によりアップデートされた名曲群のベストセレクション盤。さらに今回のあらたなレコーディング時の現場に密着した『スタジオライブ＆レコーディングドキュメント映像』も収録。

初回限定音源盤［New-Recording Best Album 2000-2020］には、「桜坂」「虹」「milk tea」「家族になろうよ」など、2000年代以降に発表された音源に新たなレコーディング、アレンジ、マスタリングを施して収録するベストセレクション盤。さらに2021年以降に制作されたMusic Video「木星 feat. 稲葉浩志」「万有引力」「クスノキ-500年の風に吹かれて-」「妖」も収録。

ファンクラブ限定BROS.盤には、2026年に迎えるオフィシャルファンクラブ「BROS.」発足35周年を記念し、親愛なるBROS.／BROS.+／Fモバの皆様へ贈る、ここでしか味わえない感謝の気持ちを込めた特別仕様盤。

BROS.盤限定早期予約特典には「本番直前！バックステージ気合い入れ見学権」と題して、8月5日・6日 東京ドーム、8月22日・23日 京セラドーム大阪の全4公演で開催される『WE’RE BROS. TOUR 2026 DOME LIVE 龍、涼風至 (りゅう、すずかぜいたる)』にて、福山のライブでは恒例となっているライブ開演直前、ステージ裏で福山とバンドメンバーが円陣を組む“気合い入れ”――その瞬間の目撃者になれる『見学権』をプレゼント。BROS.／BROS.+／Fモバ会員を各日35名（合計140名）抽選で特別招待。

LIVE映像コレクション1年間見放題サービスでは、2015年から2024年の10年間に開催された貴重ライブ映像11作品を、オンライン上で一挙見放題のアクセス権を購入者全員にプレゼント。これまでパッケージ化されていなかった貴重ライブ映像と、既に発売されている作品もラインナップ。常に進化を続けてきたLIVEパフォーマンスの歴史を追体験できると同時に、福山とBROS.を繋いできたライブでの興奮と熱狂、感動と感謝を今一度共有し合うための特別企画。（※視聴方法や期間の詳細は作品に封入される案内を確認）

◇対象タイトル（予定）

『福山☆夏の大創業祭 2015 日産スタジアム』(2015)

『福山☆夏の大創業祭 2015 稲佐山』(2015)

『FUKUYAMA MASAHARU DOME LIVE 2018 -暗闇の中で飛べ- 』(2018)

『福山雅治 五十祭!!』(2019)

『FUKUYAMA MASAHARU 30th ANNIVERSARY KICK-OFF STUDIO LIVE 「序」』(2020)

『FUKUYAMA MASAHARU 30th Anniv. ALBUM LIVE 「AKIRA」』(2020)

『Fukuyama Masaharu 31st Anniv. Live「Slow Collection」』(2021)

『WE’RE BROS. TOUR 2021-2022 “Promise for the Future”』(2022)

『WE’RE BROS. TOUR 2022 “光” -HIKARI-』(2022)

『福山☆冬の感謝祭 其の二十一 “LIVE A LIVE”』(2023)

『WE’RE BROS. TOUR 2024 ～Flowers and Bees, Tears and Music.～』(2024)

さらに見放題サービスに収録される歴代LIVEの写真で構成された豪華ブックレット『BROS. 35th ANNIVERSARY BOOKLET “WE’RE BROS.” (仮)』付き。

また、レギュラーラジオ番組『福山雅治と荘口彰久の「地底人ラジオ」』に寄せられたお便りをきっかけに制作が実現、BROS.、BROS.+、Fモバのあなたによりネーミングが決定された推しぬいPRODUCT「ちぃましゃ」がデザインされた「ちぃましゃギターピック」が特別封入される。

■福山雅治 コメント

■リリース情報

2026.09.09 ON SALE

ALBUM『タイトル未定』

■関連リンク

福山雅治13thオリジナルニューアルバム特設サイト

https://fukuyamamasaharu.com/13thAlbum/

福山雅治 OFFICIAL SITE

https://fmsp.amob.jp