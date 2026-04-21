21日10時現在の日経平均株価は前日比651.71円（1.11％）高の5万9476.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は774、値下がりは721、変わらずは74。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を190.07円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が178.61円、ＳＢＧ <9984>が129.53円、フジクラ <5803>が48.47円、キオクシア <285A>が35.90円と続く。



マイナス寄与度は33.19円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、ダイキン <6367>が9.89円、テルモ <4543>が9.12円、トヨタ <7203>が9.05円、コナミＧ <9766>が8.72円と続いている。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、金属製品、ガラス・土石、電気機器と続く。値下がり上位には医薬品、銀行、水産・農林が並んでいる。



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