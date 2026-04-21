真空ジェシカ・ガク、高橋一生主演『リボーン』に登場 物語のキーマン
俳優・高橋一生が主演するテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（毎週火曜 後9：00）の第2話がきょう21日に放送される。
【写真】全然違う！一人二役を演じる高橋一生
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。
初回放送後にはSNSで「今までの転生ものとは一味違う」「1話からめちゃくちゃ面白い！」「なぜか引き込まれてしまう皆さんの演技力とストーリー！」「果たして、この光誠の転生にはどんな意味があるの…！？」などの声が寄せられた。さらにTVerランキングで全体1位を獲得、見逃し配信再生数は156万回（156万4678回）を突破した（TVer DATA MARKETINGにて算出 期間：4月14日〜4月19日）。
第2話では、英人が瀕死状態の商店街を立て直すために動き出す。ただでさえ商店街はほぼシャッター街と化し閑散とした状態で、英人と英治が営むクリーニング店も借金を抱えているというのに、間もなく駅前に大型スーパーがオープンすることが判明。なんとそのスーパーを経営するのは、転生前の光誠と因縁の仲だった一萬田仁志（坪倉由幸）。「やるよ、俺！決めたからには絶対やってやるよ！」――闘争心を燃やす光誠が転生した英人が、“14年分の記憶”という唯一無二の武器”を頼りに商店街のために立ち上がる。
そんな英人たち商店街の力強い味方となるキーマンとして、お笑い芸人・真空ジェシカのガクが登場。ガクが演じるのは、商店街に大きな影響を及ぼす動画配信者・メガくん。「高橋一生さんの演力（えんりき）を前に、正気を保ち続けられるのかの不安も大きかった」「彼（高橋）は私の故郷と言えます」とメッセージを寄せた。
■真空ジェシカ・ガク（動画配信者メガくん・役） コメント
――「リボーン」へのご出演が決まった際のお気持ちを教えてください。
すごくうれしかったです！でも、高橋一生さんの演力（えんりき）を前に、正気を保ち続けられるのかの不安も大きかったです。
――高橋さんはじめリボーンメンバーとの撮影はいかがでしたか？印象的なエピソードなどあれば教えてください。
初めて高橋一生さんにお会いしました。高橋さんの周りには常に優しい風が吹いており、今まで会った人間の中で最も瞳が潤っていて、目が合うと、深くて大きい全てを受け入れてくれる海のように思えて、緊張が消え去りました。一瞬しかお会いできませんでしたが、彼は私の故郷と言えます。
――『リボーン』の撮影現場はどのような雰囲気でしたか？
何も知らない僕にうその業界ルールを教えて、恥ずかしい目に遭わせようとしてくる人が一人もおらず、とても安心しました。かなり皆様優しかったです。
――2話放送を楽しみにされている視聴者、ファンの皆さんに意気込みやメッセージをお願いいたします。
僕と一緒に、高橋一生さんの瞳に飲み込まれましょう。僕が演技を出来ているのかどうかには着目せずに。
【写真】全然違う！一人二役を演じる高橋一生
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）がある日突然、借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生。しかも、そこは時代を遡った2012年の世界だった。人格も立場も全く異なる道を歩むことになった男が、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。高橋が究極の一人二役に挑む。
第2話では、英人が瀕死状態の商店街を立て直すために動き出す。ただでさえ商店街はほぼシャッター街と化し閑散とした状態で、英人と英治が営むクリーニング店も借金を抱えているというのに、間もなく駅前に大型スーパーがオープンすることが判明。なんとそのスーパーを経営するのは、転生前の光誠と因縁の仲だった一萬田仁志（坪倉由幸）。「やるよ、俺！決めたからには絶対やってやるよ！」――闘争心を燃やす光誠が転生した英人が、“14年分の記憶”という唯一無二の武器”を頼りに商店街のために立ち上がる。
そんな英人たち商店街の力強い味方となるキーマンとして、お笑い芸人・真空ジェシカのガクが登場。ガクが演じるのは、商店街に大きな影響を及ぼす動画配信者・メガくん。「高橋一生さんの演力（えんりき）を前に、正気を保ち続けられるのかの不安も大きかった」「彼（高橋）は私の故郷と言えます」とメッセージを寄せた。
■真空ジェシカ・ガク（動画配信者メガくん・役） コメント
――「リボーン」へのご出演が決まった際のお気持ちを教えてください。
すごくうれしかったです！でも、高橋一生さんの演力（えんりき）を前に、正気を保ち続けられるのかの不安も大きかったです。
――高橋さんはじめリボーンメンバーとの撮影はいかがでしたか？印象的なエピソードなどあれば教えてください。
初めて高橋一生さんにお会いしました。高橋さんの周りには常に優しい風が吹いており、今まで会った人間の中で最も瞳が潤っていて、目が合うと、深くて大きい全てを受け入れてくれる海のように思えて、緊張が消え去りました。一瞬しかお会いできませんでしたが、彼は私の故郷と言えます。
――『リボーン』の撮影現場はどのような雰囲気でしたか？
何も知らない僕にうその業界ルールを教えて、恥ずかしい目に遭わせようとしてくる人が一人もおらず、とても安心しました。かなり皆様優しかったです。
――2話放送を楽しみにされている視聴者、ファンの皆さんに意気込みやメッセージをお願いいたします。
僕と一緒に、高橋一生さんの瞳に飲み込まれましょう。僕が演技を出来ているのかどうかには着目せずに。