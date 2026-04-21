物価高なのに助かる、、！（泣）【ハニーズ】春夏コーデに欠かせない「980円トップス」

物価高騰が続くなかでも、やっぱりおしゃれは諦めたくない……。そこで今回は、980円でゲットできる【ハニーズ】の半袖トップスをご紹介します。シンプルなデザインでオンオフ問わず活用できるので、色違いで揃えてデイリーコーデの制服がわりにするのもおすすめ。

毎日コーデの相棒になるベーシックTシャツ

【ハニーズ】「オーガニック半袖Tシャツ」\980（税込）

プレーンなクルーネックのTシャツは、春夏コーデに欠かせないアイテム。プチプラながらオーガニックコットン100%素材を使用しているのも見逃せないポイントです。UVカット機能が付いているため、着るだけで簡単に紫外線対策も◎ スカートやパンツと合わせたシンプルコーデにも、キャミワンピやビスチェなどとレイヤードするのもおすすめ。

きれいめ派も着やすいフレンチスリーブTシャツ

【ハニーズ】「こだわり綿フレンチ袖T」\980（税込）

半袖やタンクトップよりきれいめに着られるフレンチスリーブのTシャツは、プライベートから通勤まで幅広く使えそう。ロールアップした袖が、シンプルな中にもこなれた雰囲気を醸し出します。こちらもUVカット機能付き。上半身をすっきり見せてくれるため、ワイドパンツやフレアスカートなどボリュームのあるアイテムとも好相性。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M