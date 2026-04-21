先輩ママ「うちのチームにおいでよ♪」結果、身代わりとして入部させられた息子。この後、まさかの結末に

「うちのサッカーチーム入らない？」と誘ってくれた先輩ママ。

実際に入ったあと、先輩ママの裏の本音を知って思わず驚愕！？

筆者の友人E子が実際に体験したエピソードをご紹介します。

先輩ママからの勧誘

息子が小学6年生の秋、中学で入るサッカーチームを探していたところ、小学校の先輩ママ友のI子さんが

「うちのチーム入らない？」





と誘ってくれました。

「強豪ではないけど、雰囲気のいいチームでおすすめ」



とI子さん。

息子も、体験練習に行くと「入りたい！」と乗り気だったため、入部を決めました。

実際に入ってみたら、驚愕の出来事が！？

ところが、入って1ヶ月ほど経った頃。

「そういえば最近、I子さんを見かけませんね」



と練習中に他のママに聞くと、少し言いにくそうに

「強いチームに、もう移籍したの」



と口を開きました。

「え！？」

「I子さんのお宅は、以前から移籍したがってたの。だけどうちのチーム、人数足りなくて大会に出られない可能性あって」



「『誰か入れてから抜ける』ていう約束になっていたみたい」

私の息子は「補充要員」だったと気づいた私。

I子さんを信じて入部したのに、見捨てられたような複雑な気持ちになりました。

悪びれないI子さん

後日、I子さんに偶然スーパーでばったり会うと

「ごめんね、うち移籍しちゃって」

「でも、人数少ないからいつもスタメンで出られるでしょ？」

と悪びれる様子はなし。

やり切れない気持ちでしたが、息子は楽しくチームで活動しているので、何も言い返しませんでした。