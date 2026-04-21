先輩ママ「うちのチームにおいでよ♪」結果、身代わりとして入部させられた息子。この後、まさかの結末に
「うちのサッカーチーム入らない？」と誘ってくれた先輩ママ。
実際に入ったあと、先輩ママの裏の本音を知って思わず驚愕！？
筆者の友人E子が実際に体験したエピソードをご紹介します。
先輩ママからの勧誘
息子が小学6年生の秋、中学で入るサッカーチームを探していたところ、小学校の先輩ママ友のI子さんが
「うちのチーム入らない？」
「強豪ではないけど、雰囲気のいいチームでおすすめ」
とI子さん。
息子も、体験練習に行くと「入りたい！」と乗り気だったため、入部を決めました。
実際に入ってみたら、驚愕の出来事が！？
ところが、入って1ヶ月ほど経った頃。
「そういえば最近、I子さんを見かけませんね」
と練習中に他のママに聞くと、少し言いにくそうに
「強いチームに、もう移籍したの」
と口を開きました。
「え！？」
「I子さんのお宅は、以前から移籍したがってたの。だけどうちのチーム、人数足りなくて大会に出られない可能性あって」
「『誰か入れてから抜ける』ていう約束になっていたみたい」
私の息子は「補充要員」だったと気づいた私。
I子さんを信じて入部したのに、見捨てられたような複雑な気持ちになりました。
悪びれないI子さん
後日、I子さんに偶然スーパーでばったり会うと
「ごめんね、うち移籍しちゃって」
「でも、人数少ないからいつもスタメンで出られるでしょ？」
と悪びれる様子はなし。
やり切れない気持ちでしたが、息子は楽しくチームで活動しているので、何も言い返しませんでした。