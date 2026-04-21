

小豆警察署 香川・小豆島町苗羽

警察官になりすまして現金をだまし取ったとして、香川県警小豆警察署は4月21日、兵庫県姫路市に住むベトナム国籍の技能実習生の男（22）を詐欺の疑いで逮捕しました。

男は、氏名不詳の人物と共謀し、2025年12月18日の午前10時ごろから午前11時50分ごろまでの間、香川県小豆郡に住む当時50代の男性に対し、警察官を装ってうそを言い、現金44万円をだまし取った疑いが持たれています。

警察によりますと、氏名不詳の人物がLINEのメッセージ機能や通話機能を使い、男性に「あなたの銀行口座がマネーロンダリングに使われている」「身の潔白を証明するには、こちらが指定する口座にお金を振り込んでもらわないといけない」などとうそを伝えました。

男性は、この話を信じ、小豆郡内の金融機関のATMから指定された口座に現金44万円を振り込み送金。当日、警察に被害届を提出しました。

警察の捜査で、被害者とのやりとりに使われた携帯電話が技能実習生の男の名義だったことがわかり、詐欺事件に共謀した疑いで逮捕しました。

警察の調べに対し、男は「詐欺については知らない」と容疑を否認しているということです。