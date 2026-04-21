ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、深めのドーム型でしっかりと覆うことができる「ベイマックス」デザイン「UVカットのエンボスビニール傘」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「UVカットのエンボスビニール傘」ベイマックス

© Disney

価格：3,990円（税込）

手動式

傘骨長さ：約65cm、全長：約88cm

重さ：約340g

UVカット率：100％素材

遮光率99.99％以上素材

直径：約90cm

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ベイマックス」デザインのエンボスビニール傘。

黒色のエンボス加工素材に表現された「ベイマックス」が大人かっこいいデザインで、UVカット機能も付いています！

全長約88cm、直径約90cmで雨や日差しからしっかり守ってくれるサイズ感も魅力のひとつです。

© Disney

また、深めのドーム型で顔や肩をしっかり覆う形状になっています。

手動式で安全に開閉できる仕様です。

© Disney

生地は、エンボス加工を施した黒色のポリエチレン素材を使用。

傘生地は光をほぼ透過せず、UVカット率100％、遮光率99.99％なので晴れの日も雨の日も重宝すること間違いなしです。

劇中でもお馴染みのパワードスーツを着用した「ベイマックス」のアートが遊び心があって楽しい！

深めのドーム型でしっかりと覆うことができる、ディズニーデザイン「UVカットのエンボスビニール傘」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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