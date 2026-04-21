米男子ゴルフのPGAツアーは20日（日本時間21日）、27年はハワイでの大会を57年ぶりに開催しないと発表した。AP通信が報じた。

松山英樹（LEXUS）が25年開幕戦で優勝した「ザ・セントリー」（マウイ島、カパルアリゾート・プランテーションC）は今年、水不足の問題などで中止。20日にコーススタッフが来年の開催はないとの通知を受けており、AP通信の取材に対しPGAツアーが事実を認めた。「ザ・セントリー」と2週連続で開催されていた「ソニー・オープン」（オアフ島）は今年がスポンサー契約最終年だった。

PGAツアーは「長年にわたり、シーズン開幕戦となるPGAツアーイベントを支援してくださったカパルア・プランテーションコース、カパルア・リゾート、マウイ郡、ハワイ州に感謝いたします。また、長年にわたりこのイベントを支えてくださったマウイ島のファン、パートナー、ボランティアの皆様にも感謝申し上げます」と声明を発表した。27年のスケジュール詳細は後日発表されるが、「ソニー・オープン」についてはシニアのチャンピオンズツアーへ移行することで協議中だという。

「ザ・セントリー」は1999年にシーズン開幕戦としてスタート。25年大会では松山が通算35アンダーのツアー新記録で優勝した。また、65年に創設され、71年からは毎年開催されてきた「ソニー・オープン」（旧ハワイアン・オープン）では、83年に青木功がフェアウエーからのイーグルショットで劇的な米ツアー初優勝を決めたほか、22年には松山も優勝を飾っていた。