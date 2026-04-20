とちぎテレビ

目に障がいがある人たちに、車の運転の楽しさを知ってもらう体験ツアーが２０日、宇都宮市の自動車学校で行われました。

こちらのカーブを曲がる自動車教習所のクルマを運転しているのは、目がまったく見えない視覚障がい者です。

１９日から２日間の日程で、宇都宮市の県中部自動車学校で行われた「視覚障がい者向け運転体験ツアー」には、県外の全盲から弱視の人まで１２人が参加しました。

体験ツアーは視覚障がい者の交通手段などを研究している、芳賀町に本社がある自動車研究開発のオートテクニックジャパンが、大阪市の介護サービス業の日本介護システムと企画しました。去年１２月に続き２回目の開催で、こうした取り組みは全国的にも珍しいということです。

参加者は、助手席のインストラクターから「アクセルを踏んで」や「ハンドルを右に少し切って」などと、こまめ声をかけられながらハンドルを握りました。バックで車庫入れも行うなど、難しい運転にも挑戦しました。

最後に全員が「アクセルをなめらかに踏めていたか」など、１０項目をチェックする検定試験に当たる終了テストを受け、運転する楽しさやドライバー目線での安全対策について理解を深めていました。

オートテクニックジャパンでは今後、今回よりも運転者の判断が必要になる、体験ツアーの中級者コースを開催する予定です。