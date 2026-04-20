とちぎテレビ

日光市在住の漫画家がデザインした観光名所の御朱印ができあがり２０日、市内の神社で奉納献納祭が行われました。

こちらが完成した御朱印です。日光市の観光名所になっている渓谷龍王峡をバックに五匹の龍が空を泳ぐ姿が色鮮やかに描かれています。デザインしたのは、市内在住の漫画家、一葵さやかさんで、龍王峡にある五龍王神社に献納されました。

奉納式では一葵さんをはじめ関係者らが出席し、神事を行って御朱印の完成を祝いました。一葵さんは「自分でも御朱印を集めていて、参拝した人がぜひ欲しいと思ってもらえるように描きました」と話しました。

栃木県の魅力をＰＲするとちぎ未来大使でもある一葵さんは、とちぎテレビのアニメキャラクター「まろに☆え～る」や「ススメ！栃木部」などの作品を発表しています。

御朱印は、龍王峡の関係者の「御朱印を作りたい」という願いを聞いた、一葵さんの中学校の恩師で、日光の文化を世界に発信する「日光文化プロジェクト」の武田幸雄代表が、間を取り持ち実現しました。

御朱印は、龍王峡の駐車場にある５つの食堂や土産物店で販売されます。