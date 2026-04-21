4月21日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今朝はヒンヤリ気持ちの良い朝でした！

風が北風なので少しひんやりして、カラッとしているので気持ちがいい朝ですね。明け方までは局地的に雨が降ったところもありましたが、この後は、もう雨の心配はありません。高気圧が九州に進んできて、乾燥した空気も入ってきています。そのため、今日はカラッとした晴れの天気が続きそうです。

日中の最高気温は、熊本市で26℃の予想で、今日も夏日になりそうです。人吉市は27℃の予想で暑くなりそうです。

洗濯物をいっぱい干したい天気ですが、今日から明日にかけて黄砂の飛来が続く見込みです。九州には薄くなりながら飛んでくる予想ですが、洗濯物は室内に干したほうが良さそうですね。呼吸器系が弱い方は特に注意が必要で、マスクをつけたり、目に入ることもあるので眼鏡をしたりして、対策をしてください。

明日から下り坂⤵⤵⤵

明日は早くも天気が下り坂です。晴れるのは今日1日だけで、明日は曇りのち雨の予想です。西の方から低気圧や前線が近づいてくるため、所によっては夕方から雨が降り始め、夜には熊本県で広く雨となりそうです。木曜日は大雨となる恐れもあります。

明子のささやき

日本に黄砂が飛んでくるのが一番多いのは、やはり4月なんですよね。3月から5月にかけてが特に多くて、6月の梅雨の時期になるとほぼなくなってきます。気圧配置が似ている秋や冬に飛んでくることもありますが、4月が一番多いんです。

大陸の方の低気圧で巻き上げられた砂が上空の風に乗って運ばれてきます。粒が大きいものは早くに落ちてしまうので、日本にやって来るのは粒が小さいものになります。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。