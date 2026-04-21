“盲目のピン芸人”濱田祐太郎、恋リア考案「内面のいい女性を見抜く」 黒田みゆアナの“男性のタイプ”分析「見た目がいい…」
“盲目のピン芸人”濱田祐太郎が、20日放送の日本テレビ系バラエティー『大悟の芸人領収書』（後11：59）に出演。自身の経験に基づき、恋愛リアリティショーを提案した。
【動画】濱田祐太郎、相手が見えないから…好きになる女性のポイント
この日は「芸人自ら考案 テレビの常識超えた企画」と題した形で、ゲストたちがさまざまな番組を提案。濱田は、元カノとの別れから着想を得たという「恋は盲目」を提案した。
企画内容は「美女が人間性の美しさも競う 新しいガールズサバイバルショー」で、濱田は「僕は、内面のいい女性を見抜く達人として、毎回1人ずつ女性とデートしていきます」とコメント。「僕は、見た目で相手のことを判断できないので、人間性をジャッジするタレントとしては、唯一無二というか」と語っていった。
評価ポイントには「濱田の立場になって、フォローしてくれるか？」「会話の間やトーンに違和感がないか？」「説明しなくてもよさそうなことまで、共感したいと思い、説明してくれるか？」を挙げ、濱田は「目の見えない人とデートするとなった時、気配りをしなきゃいけない場面がたくさんあるわけです。そういうところって、その人の素の部分が出る」と熱弁していった。
番組では、濱田が黒田みゆアナの声から“タイプ”を探る一幕も。濱田が「とても純粋な声をされていて、きっと、見た目がいい男性のことがお好きなんだろうな」と分析すると、大悟は大笑いし、黒田アナも笑顔を浮かべていた。
【動画】濱田祐太郎、相手が見えないから…好きになる女性のポイント
この日は「芸人自ら考案 テレビの常識超えた企画」と題した形で、ゲストたちがさまざまな番組を提案。濱田は、元カノとの別れから着想を得たという「恋は盲目」を提案した。
企画内容は「美女が人間性の美しさも競う 新しいガールズサバイバルショー」で、濱田は「僕は、内面のいい女性を見抜く達人として、毎回1人ずつ女性とデートしていきます」とコメント。「僕は、見た目で相手のことを判断できないので、人間性をジャッジするタレントとしては、唯一無二というか」と語っていった。
番組では、濱田が黒田みゆアナの声から“タイプ”を探る一幕も。濱田が「とても純粋な声をされていて、きっと、見た目がいい男性のことがお好きなんだろうな」と分析すると、大悟は大笑いし、黒田アナも笑顔を浮かべていた。