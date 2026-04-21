２０日に左尺骨遠位端骨折と診断された日本ハム・水谷瞬外野手が、２１日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。負傷したシーンの写真とともに「鉄人にはなれなかったです 鉄人になって帰ってきます」とメッセージを記した。

水谷は１９日・西武戦（エスコンフィールド）の七回１死満塁で一塁へ痛烈なゴロを放ったが、西武の平沢が捕球して本塁へ送球したボールが直撃。ボールは腕に当たった後、右あご下の首に当たり、水谷はその場に倒れこんだ。

その後、立ち上がり、何とか一塁にたどりついた後に再びうずくまると、トレーナーに付き添われて自力で歩いてベンチへと戻った。

ベンチで手当てを受けた後、いったんは八回の守備に就いたが、イニング途中で交代した。試合後は「大丈夫です。“鉄人”って書いておいてください」と無事を強調し、明るい表情で引き揚げていた。

しかし、球団は２０日に札幌市内の病院で検査を受けた結果、骨折と診断されたことを発表。同日、出場選手登録も抹消された。ゲーム復帰まで６週間の見通しとなっている。