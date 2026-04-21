あなたが合理的で正確ない意思決定をするにはどうすればいいのか？【社会心理学】

あなたが合理的で正確な意思決定をするにはどうすればいいのか？

意思決定のメカニズムとは？

人は何かを選ぶ時、時間をかけて情報を精査して選ぶ場合と、限られた情報を駆使して素早く選ぶ場合があります。前者の解決法を「アルゴリズム」と言い、後者の解決法を「ヒューリスティックス」と言います。わたしたちの日常のシーンで例えると、携帯電話を買い替えたい場合、アルゴリズムは、さまざまな携帯電話に触れて使い心地や価格を慎重に吟味して選びます。

自分が求める正解に確実にたどり着ける反面、時間と労力が掛かってしまうのが難点です。対して、ヒューリスティックスは「一番売れている携帯電話」というキーワードを元に買い替える機種を絞って選びます。必ずしも自分が求める正解にたどり着けるわけではないものの少ない労力と時間で効率よく正解にたどり着ける可能性が高いという強みがあります。また、ヒューリスティックスには、「代表性ヒューリスティックス」と「利用可能性ヒューリスティックス」の２種類が存在します。

代表性ヒューリスティックスは、カテゴリーの中で代表的または典型的な特徴を用いる方法です。携帯電話の買い替えを例にすると「一番人気」というカテゴリーの中からもっとも代表的な特徴である「皆が所持している」という情報を引き出し、それをもとに携帯電話を選びます。

利用可能性ヒューリスティックスは、想起しやすい事柄を優先する方法です。携帯電話を選ぶ際、過去に雑誌で見た携帯電話の売れ筋ランキングで、Ａという携帯電話が１位になっているのを思い出し、その情報をもとに購入する携帯電話を決めるというわけです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』 監修：亀田達也