２１日の東京株式市場はやや買い先行でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２０６円高の５万９０３１円と続伸。



北海ブレントやＷＴＩなど原油先物価格が再び水準を切り上げており、インフレ圧力を警戒した長期金利上昇で前日の欧州株市場が全面安となったほか、米国株市場でもＮＹダウがわずかながらマイナス圏で引け、記録的な連騰を演じていたナスダック総合株価指数も１４日ぶりに反落した。これを受け東京市場でも投資家マインドが悪化しやすい場面だが、先物主導の大口買いで日経平均には浮揚力が働いている。取引時間中は上下にボラティリティが高くなりそうだ。米国ではウォーシュ次期ＦＲＢ議長の公聴会が日本時間今晩に行われる予定であり、この内容を見極めたいとの思惑から売り買いともに方向性が定まりにくい。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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