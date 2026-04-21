アドバンテスト<6857.T>は強弱観対立も頑強、２万７０００円台で売り買いを交錯させている。前日の米国株市場ではハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は１４日ぶりに反落し連騰記録が途絶えたが、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の方は利食い圧力を飲み込んで１４連騰。引き続きＡＩ・半導体関連の強さが投資マネーの視線を引き寄せている。東京市場では日経平均構成比率トップのアドテストは半導体製造装置関連の中でも海外投資家の注目度が高い。



同社株のテクニカル面に目を向けると、１月２９日のザラ場高値２万９２５０円、２月２６日の２万９３４５円がダブルトップとして意識されていたが、前週末４月１７日に２万９０５０円まで買われ、最高値圏突入まであと一歩に迫る場面があった。その後は残念ながら買いがあと一息足りなかった。時価は急勾配の上昇トレンドを支えていた５日移動平均線から下放れるかどうかの瀬戸際で、正念場を迎えている。なお、需給面では直近１０日申し込み現在の信用取組で、売り残が大幅増加する一方、買い残が大きく減少しており、信用倍率が１．８５倍と需給が締まってきている。



出所：MINKABU PRESS