日鉄鉱は切り返す、米アリゾナ州の銅探鉱プロジェクトへの参画が株価刺激

日鉄鉱業<1515.T>はカイ気配スタートで４日ぶりに切り返す。週足チャートでは２６週移動平均線をサポートラインに煮詰まっていたこともあり、リバウンド狙いの買いが追随している。鉄鋼向け石灰石を主力とし国内トップクラスのシェアを有し、海外ではチリのアタカマ銅鉱山の開発・操業に携わっているほか、アルケロス銅鉱山は２０２６年中に生産を開始する見通しにある。



そうしたなか、２０日取引終了後に、Ｅａｇｌｅ Ｍｏｕｎｔａｉｎ Ｍｉｎｉｎｇ（本社オーストラリア）と米アリゾナ州の銅探鉱プロジェクト「Ｏｒａｃｌｅ Ｒｉｄｇｅ」への参入契約を締結したことを発表。４年間で総額２０００万ドルをプロジェクトに支出する。日鉄鉱は同プロジェクトの生産物引取権を１００％保有するとしている。これを材料視する買いを呼び込んだ。



出所：MINKABU PRESS