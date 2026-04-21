アサヒエイトがＳ高、「希ガス」事業に関する新たな協業の検討を開始

ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341.T>が急反騰してストップ高の３７８円に買われ年初来高値を更新している。２０日の取引終了後、新たな挑戦と位置づけるヘリウム、ネオンなどの「希ガス」事業に関して、時価総額数兆円規模の上場企業の１００％子会社であるエンドユーザー及び新たな国内高圧ガス販売会社と貿易事業に向けた協業の検討を開始したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



同社は４月２日にも東京都の時価総額１０００億円規模の上場企業と貿易に関する協業について検討を開始したと発表したが、今回の協業検討は別途の具体的な取り組みとなる。機密保持のため、先方の会社名や希ガスの具体的な商品名は非開示。なお、同件が２６年１１月期業績へ与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS