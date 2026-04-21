ＳＤＳホールディングス<1711.T>が続急伸している。２０日の取引終了後に、エスクリプトエナジー<5721.T>と暗号資産分野及びＡＩデータセンター関連分野に関する業務提携契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが流入している。



Ｓクリプトエから、暗号資産の取得・運用体制に関する助言や暗号資産のリスク管理体制に関する協力を受けるほか、Ｓクリプトエに対してＡＩデータセンターの構築及び運営に関して助言や情報提供を行う。なお、同件による業績への影響は現時点では軽微としている。



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出所：MINKABU PRESS