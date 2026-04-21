華やかな衣装とヘアスタイル！セガプライズ サンリオ「yoshikitty」 マスコット パステルムーンVer.
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、サンリオ「yoshikitty」 マスコット パステルムーンVer.を紹介します！
セガプライズ サンリオ「yoshikitty」 マスコット パステルムーンVer.
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665629
© 2026 Japan Music Agency Co., Ltd
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約5×4×10cm
種類：全3種（ノーマル、ウインク、エックス）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
サンリオの「ハローキティ」とミュージシャン・YOSHIKI氏がコラボレーションした「yoshikitty」のグッズがセガプライズから登場。
2026年4月10日より登場するのは、パステルムーンデザインの「yoshikitty」のマスコットです。
華やかなカラーリングで、ウインクしたりポーズを決めたりする「yoshikitty」
ピンク色に染まったほっぺがハートマークになっているのもポイントです！
華やかなパステルムーンカラーに仕上げられた「yoshikitty」のマスコット。
セガプライズの「yoshikitty」 マスコット パステルムーンVer.は、2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します。
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