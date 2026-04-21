ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、サンリオ「yoshikitty」 マスコット パステルムーンVer.を紹介します！

セガプライズ サンリオ「yoshikitty」 マスコット パステルムーンVer.

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665629

© 2026 Japan Music Agency Co., Ltd

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約5×4×10cm

種類：全3種（ノーマル、ウインク、エックス）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

サンリオの「ハローキティ」とミュージシャン・YOSHIKI氏がコラボレーションした「yoshikitty」のグッズがセガプライズから登場。

2026年4月10日より登場するのは、パステルムーンデザインの「yoshikitty」のマスコットです。

華やかなカラーリングで、ウインクしたりポーズを決めたりする「yoshikitty」

ピンク色に染まったほっぺがハートマークになっているのもポイントです！

華やかなパステルムーンカラーに仕上げられた「yoshikitty」のマスコット。

セガプライズの「yoshikitty」 マスコット パステルムーンVer.は、2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 華やかな衣装とヘアスタイル！セガプライズ サンリオ「yoshikitty」 マスコット パステルムーンVer. appeared first on Dtimes.