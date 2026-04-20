言葉を超える北斎の舞台美！ ナッポス・ユナイテッド「The Life of HOKUSAI -日本凱旋公演-」

記事ポイント 舞台芸術作品「The Life of HOKUSAI -日本凱旋公演-」が4月18日に浅草公会堂で上演されます。ノンバーバル演出、和楽器の生演奏、プロジェクションマッピングを融合し、葛飾北斎の生涯を描いた作品です。5月5日からの配信と、11月6日のフランス・パリ郊外での公演決定も発表されます。 舞台芸術作品「The Life of HOKUSAI -日本凱旋公演-」が4月18日に浅草公会堂で上演されます。ノンバーバル演出、和楽器の生演奏、プロジェクションマッピングを融合し、葛飾北斎の生涯を描いた作品です。5月5日からの配信と、11月6日のフランス・パリ郊外での公演決定も発表されます。

舞台芸術作品「The Life of HOKUSAI -日本凱旋公演-」が、東京都台東区の浅草公会堂で上演されます。

欧州を中心に7カ国で上演されてきた作品の日本初凱旋公演として、多くの観客を集めた公演です。

終演後にはフランス公演と映像配信の実施も発表され、今後の展開にも注目が集まります。

ナッポス・ユナイテッド「The Life of HOKUSAI -日本凱旋公演-」





公演日：2026年4月18日(土) 15:30公演／18:00公演会場：台東区立浅草公会堂（東京都台東区浅草1-38-6）配信日時：2026年5月5日(火)12:00〜5月12日(火)23:59配信料金：3,500円配信チケット発売日：2026年4月24日(金)10:00配信チケット取扱い：ローソンチケットフランス公演日：2026年11月6日(金)フランス公演会場：Centre des Arts(CDA95)

本作は、セリフを使わないノンバーバル演出に、日本武道の身体性を取り入れた動き、和太鼓と薩摩琵琶の生演奏、プロジェクションマッピングを組み合わせた舞台芸術作品です。

葛飾北斎の創作への執念と、妻の小兎、娘のお栄との関係を軸に、愛と喪失を経て晩年の「富士越龍図」へ至る内面の変化を描いています。

北斎ゆかりの地である浅草で、旧暦命日にあたる日に上演された点も特徴です。

浅草で描かれた北斎の人生





構成・脚本・演出を手がけ、自ら葛飾北斎役も務めたサカクラカツミさんは、日本の観客もヨーロッパ公演と同様に作品に入り込んでくれたとコメント。

終演直後の大きな拍手に、作品が届いた手応えを感じたとしています。

北斎の妻・小兎役は元宝塚歌劇団の沙央くらまさん、娘・お栄役は加藤花鈴さんが担当し、小林太郎さん、鎌田薫水さんが生演奏で舞台を支えます。

ノンバーバル演出





舞台では、美術館に収蔵される葛飾北斎の真筆をもとにしたデジタルデータをスクリーンに投影し、代表作とパフォーマンスが呼応する演出を実施。

言語に依存しない構成のため、国や文化を超えて作品世界を伝えられる点も魅力です。

18時公演では「神奈川沖浪裏」をモチーフにした特別演出のプレミアムカーテンコールも行われ、観客による写真撮影が可能となります。

配信とフランス公演





映像配信期間：2026年5月5日(火)12:00〜5月12日(火)23:59配信チケット料金：3,500円販売開始：2026年4月24日(金)10:00販売先：ローソンチケットフランス公演日：2026年11月6日(金)会場：Centre des Arts(CDA95)フランス公演詳細：未定

終演後には、フランス・パリ郊外の文化芸術施設「Centre des Arts(CDA95)」での上演が2026年11月6日に決定したことが発表されます。

さらに、日本凱旋公演の模様はZAIKOで配信される予定で、視聴チケットはローソンチケットで販売されます。

国内公演を見逃した人も、自宅で作品を楽しめる機会です。

浅草での凱旋公演を経て、作品は次の舞台となるフランスへ向かいます。

北斎がヨーロッパ美術に与えた影響を背景に、舞台芸術としてその精神を再解釈する試みにも注目です。

配信と海外公演の両面で広がる「The Life of HOKUSAI」の今後を追いたいところ。

舞台芸術作品「The Life of HOKUSAI -日本凱旋公演-」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「The Life of HOKUSAI -日本凱旋公演-」はどんな舞台ですか？

A. セリフを使わないノンバーバル演出を軸に、身体表現、和太鼓や薩摩琵琶の生演奏、プロジェクションマッピングを融合させて、葛飾北斎の生涯と家族との関係を描く舞台作品です。

Q. 配信はいつからいつまで視聴できますか？

A. 2026年5月5日(火)12:00から5月12日(火)23:59まで配信されます。

配信チケットは4月24日(金)10:00からローソンチケットで発売され、料金は3,500円です。

Q. フランス公演はいつ開催されますか？

A. フランス公演は2026年11月6日(金)に、パリ郊外の文化芸術施設「Centre des Arts(CDA95)」で開催予定です。

なお、現時点で公演の詳細内容については未定と案内されています。

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