岡山大学の松下治名誉教授と岡山大学学術研究院医歯薬学域の武部克希助教（研究当時。現：北海道大学講師）らの国際共同研究グループは、病原細菌がコラーゲン分解酵素（コラゲナーゼ）によりコラーゲンを連続的に切断する仕組みを解明しました。

【写真を見る】病原細菌がコラーゲンを壊すしくみを発見！「移植再生医療」や「新薬開発」への応用に期待【岡山大学】

研究成果は、細菌が動物に感染するためにどのように進化してきたのか、その巧妙な機構を考える上で興味深い発見です。

この発見は、多様な移植再生医療などに応用されると期待されています。

コラーゲンとは

コラーゲンは、ヒトや動物の体を形作る大事な材料（タンパク質）です。



コラーゲンは3本のポリペプチド鎖（タンパク質の基本構造。コラーゲン分子を構成する3本のポリペプチド鎖は、それぞれα鎖と呼ばれる）の三重らせん構造です。



いわば、3本の「ひも」がより合わさったロープのような形をしているため、とても丈夫で壊れにくいのです。



そのため、一般的なタンパク質分解酵素では分解されません。

細菌はどうやって体をこわすのか

一部の細菌は「コラゲナーゼ」という特別な酵素を出して、丈夫なコラーゲンを素早く分解し、ヒトや動物の組織を壊して感染を広げます。



しかし、どうやって分解しているのかは、今までよくわかっていませんでした。

細菌のコラゲナーゼの働き方が初めて明らかに

研究では、細菌性コラゲナーゼと三重らせん構造のコラーゲンの形と動きを、クライオ電子顕微鏡（生物試料を急速凍結し、生のまま電子顕微鏡で撮影する技術。タンパク質などの立体構造を、自然に近い状態で原子レベルに迫る分解能で解析できる）で観察し、この酵素がどのようにしてコラーゲンを細切れにするのかを明らかにしました。



コラゲナーゼには、図のようにドーナツのような部分があり、その一部（図では９時の位置）が開閉します。

コラゲナーゼは、ロープ状のコラーゲンを、開閉部からドーナツの中に取り込みます。そして、ロープをほどいて3本の「ひも」をばらばらにします。そのうち1本の「ひも」を切ります。

少しずつ前に進みながら繰り返し切る

さらに、細菌のコラゲナーゼは、残る2本の「ひも」を頼りに少しずつ前に進みながら、繰り返し切ることがわかりました。



ヒトや動物のコラゲナーゼは、コラーゲンの1か所だけを切るだけにとどまりますが、細菌のコラゲナーゼは、前に進みながら何回も切るという仕組みがわかったのです。



図のADは、コラゲナーゼのドーナツ状の上部。PDはドーナツ状の下部を示しています。



細菌のコラゲナーゼは開閉部から3重らせんのコラーゲンをとりこみ、ほぐして切断します。

図は、「・・・・」で示した基準線と比べ、コラゲナーゼ（酵素）が前進しながら切断を繰り返す様子を表しています。

生命の進化と病原細菌の成り立ちを考えるうえで興味深い発見

この研究によって、細菌のコラゲナーゼは、コラーゲンの上を歩きながら少しずつ繰り返し切る仕組みがわかりました。



この発見は、コラゲナーゼを邪魔する感染症のくすりを創ったり、移植医療（細胞の取り出しなど）や再生医療（新しい組織の形を作る）に応用したりすることが期待されています。



岡山大学の松下治名誉教授は、1990年代に細菌のコラゲナーゼの設計図（遺伝子）を解読しました。



これらのコラゲナーゼは、すでに糖尿病の治療の際、ドナーの膵臓からインスリンを分泌する細胞のみをとりだす技術に応用されています。



また、腱や腱膜などの線維組織にコラーゲンが異常に増えてしこりになり、 本来の動きが制限される病気の治療にも役立っています。



松下名誉教授は「1990年代にコラゲナーゼの遺伝子を同定・命名し、2010年代になって組換え酵素が商品化されました。それから10年以上を経てその仕組みが解明されたことはとても感慨深い」と話しています。