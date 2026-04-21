せいろ蒸しに五苓散、麻辣湯…なぜいま”養生”が刺さるのか？ 「この身体に合う整え方」へシフトしていく時代

せいろ蒸しに五苓散、麻辣湯…なぜいま”養生”が刺さるのか？ 「この身体に合う整え方」へシフトしていく時代