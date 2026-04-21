永作博美主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）第3話の放送に向けて、益田千愛プロデューサーのコメントが公開された。

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本作は、子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが飛び込んだのは、3カ月で鮨職人になれるという“鮨アカデミー”だった。『マイダイアリー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の兵藤るりが脚本を手がけ、『ライオンの隠れ家』（TBS系）の坪井敏雄、『この恋あたためますか』（TBS系）の岡本伸吾、『不適切にもほどがある！』（TBS系）の金子文紀が監督を務める。

益田プロデューサーは第2話について、「ある意味、胃袋をつかめたのかなあと、楽しく感想を拝見いたしました」と視聴者の反響を喜び、「中でもアジの三枚おろしは、スピーディに美しくさばく所作が難しく、事前にキャストの皆さん全員が練習をしました」と裏話を明かす。また、大江戸先生（松山ケンイチ）の「やっちまった」顔については、「撮影中、まさかあの表情が飛び出すとは思わず、スタッフもキャストも本番中、笑いをこらえながら撮影をしておりました」と振り返った。

第3話については、「大江戸が過去に暴力沙汰を起こしたという記事を胡桃が見つけ、よこた鮨アカデミーに激震が走ります」と波乱の展開を予告。さらに、「大江戸を職人として育てた彼の良き理解者でもある師匠・土方役に金田明夫さん、大江戸とはまるで真逆のフレンドリーな臨時講師・常澤役に本多力さん、胡桃と同じくタイパ重視な価値観の夫・仁役に青木マッチョさんと、個性豊かなゲストの方々にもご登場いただきます」と見どころをアピールした。

益田千愛（プロデューサー）コメント第2話撮影裏話アジ祭りだった第2話。見ていただいた方の中にも、「この時間にお腹が空いた」「翌日アジを買ってしまった」などのお声があり、ある意味、胃袋をつかめたのかなあと、楽しく感想を拝見いたしました。実際、撮影中のスタジオも、目にも鼻にも美味しそうな料理が並び、みんな無性にアジが食べたくなる、お腹が鳴りっぱなしの撮影タイムでした。中でもアジの三枚おろしは、スピーディに美しくさばく所作が難しく、事前にキャストの皆さん全員が練習をしました。特に、教える立場である大江戸先生役の松山さんは、何度も練習を重ねる中で、一連の所作の工程ひとつひとつに意味があることを体感されたようです。練習すればするほど、知れば知るほど逆に動きが難しく感じてわからなくなるというようなことを仰っていました。しかし、そんな特訓の成果は、本番でちゃんと出ており、真剣な眼差しで撮影モニターを見ていた監修の先生も顔がほころぶほど、とてもお上手でした。また、横田学長に釘を刺されていたにも関わらず、生徒たちに対し大声をあげてしまった大江戸先生の「やっちまった」顔も誕生しました。撮影中、まさかあの表情が飛び出すとは思わず、スタッフもキャストも本番中、笑いをこらえながら撮影をしておりました。普段は堅物な大江戸先生の生真面目さと可愛らしさが、あの表情で垣間見えたのではないかと思います。

第3話みどころ＆注目ポイント大江戸が過去に暴力沙汰を起こしたという記事を胡桃が見つけ、よこた鮨アカデミーに激震が走ります。学長からの出勤停止命令による講師不在、みなとたちクラスメイトにも亀裂が走り…という波乱の第3話です。「飯炊き3年握り8年」という厳しい修行の道をたどってきた大江戸と、タイパ重視の元コンサルウーマン胡桃の間に生まれた食い違いを、みなとがどう模索するのかが描かれます。大江戸の過去に何があったのかも掘り下げられます。大江戸を職人として育てた彼の良き理解者でもある師匠・土方役に金田明夫さん、大江戸とはまるで真逆のフレンドリーな臨時講師・常澤役に本多力さん、胡桃と同じくタイパ重視な価値観の夫・仁役に青木マッチョさんと、個性豊かなゲストの方々にもご登場いただきます。そして、今宵も「スナック べてらん子」では、みなと、泉美、蘭子達と同じ世代の方への取材を参考にさせていただいた描写が随所に散りばめられています。キャストの方々のアドリブも繰り広げられております。ここではまだお伝えできませんが、ラストまで楽しいシーンが盛りだくさんですので、是非放送で最後までお楽しみください。（文＝リアルサウンド編集部）