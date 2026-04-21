「麻疹」による長期間の療養も必要？大人特有の重い症状と「修飾麻疹」の注意点を解説

成人の麻疹は子どもと異なる症状や経過をたどることがあり、診断が遅れる要因になることもあります。本章では高熱や強い全身症状、修飾麻疹などの特徴を解説し、見逃しを防ぐポイントを紹介します。さらに職業や生活環境による感染リスクについても理解を深めます。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

大人の麻疹患者に見られる特徴

成人の麻疹患者さんには、小児とは異なる症状の現れ方や経過が見られることがあります。これらの特徴を知っておくことで、早期発見と適切な対応につながります。

成人特有の症状の現れ方

大人が麻疹にかかった場合、発熱の程度が非常に高く、40度以上に達することも珍しくありません。また、頭痛や関節痛、筋肉痛といった全身症状が強く現れる傾向があります。これらの症状により、日常生活や仕事への影響が大きく、長期間の休養を必要とすることがあります。

発疹の出現パターンも、典型的な経過とは異なることがあります。発疹が広範囲に及び、色が濃く目立つこともあれば、逆に発疹が軽微で見逃されやすいケースもあります。また、カタル症状が強く、咳が長引いて呼吸器症状が前面に出ることもあります。このような典型的な症状が出ない「修飾麻疹」は診断が難しく注意が必要です。他の疾患と間違われることもあり、診断が遅れる要因となることがあります。

職業や生活環境による感染リスク

医療従事者や教育関係者、保育士など、多くの方と接する職業に就いている方は、麻疹に感染するリスクが高いといえます。また、海外渡航の機会が多い方も、麻疹が流行している地域で感染する可能性があります。近年、海外で感染して帰国後に発症する輸入例が報告されており、国際的な人の移動が感染拡大の一因となっています。

集団生活を送る環境、たとえば学生寮や社員寮なども、一人が感染すると周囲に広がりやすい状況です。麻疹ウイルスは感染力が非常に強く、免疫を持たない方が感染者と同じ空間にいた場合、ほぼ確実に感染するとされています。このため、リスクの高い環境にいる方は、予防接種による免疫の確認と必要に応じた追加接種が重要となります。

まとめ

麻疹は感染力が非常に強く、予防接種を受けていない方が感染すると重症化するリスクもあります。初期症状を見逃さず、早期に医療機関に相談することが大切です。また、予防接種によって免疫を獲得することが、自分自身を守るだけでなく、周囲の方々への感染拡大を防ぐことにもつながります。免疫の有無が不明な場合は、抗体検査や予防接種について、かかりつけ医や専門医に相談されることをおすすめします。日頃から健康管理に気を配り、適切な予防策を実践することで、麻疹から身を守ることができるでしょう。

参考文献

国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト「麻しん」

厚生労働省「麻しん」