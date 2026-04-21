血液検査で暴く「倦怠感の正体」チェックすべき重要指標とは？【医師解説】

倦怠感の背景にある体の異常を客観的に把握するには、血液検査が非常に有効です。貧血や甲状腺異常、肝機能障害など、多くの情報が得られます。本章では、検査で分かる主な項目とその意味について解説します。数値の見方を知ることで、自分の体の状態をより深く理解できるようになります。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

血液検査で明らかになる倦怠感の原因

血液検査は、倦怠感の背景にある身体的異常を客観的に評価するための重要な手段です。ここでは、検査項目とその意義について説明します。

血液検査で確認される主な項目

倦怠感の原因を特定するための血液検査には、血算（赤血球数、ヘモグロビン、白血球数、血小板数）、生化学検査（肝機能、腎機能、血糖値、電解質)、甲状腺機能検査（TSH、FT4、FT3）、炎症マーカー（CRP、ESR）、鉄代謝マーカー（血清鉄、フェリチン、TIBC）などが含まれます。血算では貧血の有無と種類を評価し、白血球数の異常から感染症や血液疾患を疑います。肝機能検査ではAST、ALT、γ-GTPなどを測定し、肝障害の程度を判定します。腎機能検査ではクレアチニン、尿素窒素（BUN）を測定し、慢性腎臓病の有無を確認します。血糖値とHbA1cからは糖尿病の診断と管理状態を評価します。甲状腺機能検査では、TSH高値とFT4低値が甲状腺機能低下症を示し、逆の場合は甲状腺機能亢進症を疑います。

異常値が示す疾患と対応

ヘモグロビン値の低下は貧血を示し、男性では13g/dL未満、女性では12g/dL未満が基準となります。貧血の種類は平均赤血球容積（MCV）により分類され、鉄欠乏性貧血では小球性貧血、ビタミンB12や葉酸欠乏では大球性貧血となります。肝機能異常が見られる場合には、ウイルス性肝炎、脂肪肝、薬剤性肝障害、自己免疫性肝疾患などが鑑別されます。腎機能低下が見られる場合には、慢性腎臓病の進行度を評価し、食事療法や薬物療法が検討されます。甲状腺機能低下症が確認されれば、レボチロキシンナトリウムによるホルモン補充療法が開始されます。炎症マーカーの上昇は、感染症、自己免疫疾患、悪性腫瘍の可能性を示唆し、追加検査が必要となります。鉄欠乏が確認されれば、鉄剤の内服とともに出血源の検索が行われます。

まとめ

倦怠感は日常生活の質を大きく低下させる症状であり、その背景には多様な要因が存在します。睡眠の質の低下、更年期におけるホルモン変動、心理的ストレス、貧血や甲状腺機能異常といった身体疾患など、原因を特定するためには症状の詳細な観察と血液検査が不可欠です。生活習慣の見直しやストレスマネジメントにより改善が期待できる場合もありますが、症状が持続する場合には医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。

参考文献

厚生労働省慢性疲労症候群

日本甲状腺学会甲状腺の病気について

国立がん研究センター がん情報サービス「倦怠感（だるさ）」