100均に面白いものあるよ！ねっとり＆プチプチ…がクセになる♡グッズを作れる新感覚おもちゃ
商品情報
商品名：DIYぬりえジェル（カカオフレンズ、アピーチ）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480477633
ダイソーでカカオフレンズの『DIYぬりえジェル』を発見！
ダイソーのおもちゃ売り場をパトロールしていると、見覚えがあるキャラクターの商品を発見。あの韓国のSNSアプリ「カカオトーク」から生まれた人気キャラクター「カカオフレンズ」のグッズだったんです！
『DIYぬりえジェル（カカオフレンズ、アピーチ）』は、桃をモチーフにしたカカオフレンズの大人気キャラ「アピーチ」のハンドメイドキット。ぬりえをしながら、オリジナルのグッズを作ることができます。
木の板のベースは、黒いスポンジのような素材でガイドラインが施されています。このガイドラインを頼りに、付属のジェルで色付けをしていくという遊び方です。
専用の台座付きで、完成後に飾ることも可能です！
ジェルは全部で4色が付属しています。
パッケージの見本にはない色が入っていることがありますが、背景や台座をデコレーションしたり、自分なりのアレンジカラーとして楽しんだりできますよ。
発泡スチロールの粒を混ぜたスライムのような、ねっとりとした新感覚のジェル。
指で伸ばす際の、ねっとり＆プチプチとした感触が心地よく、クセになる楽しさがあります！
10分もあれば完成！大人もつい夢中になる楽しさ♡
ジェルで埋めていくという今までにないスタイルのぬりえなので、作っている最中の音や感触にフォーカスして、ASMR的な楽しさも味わえます！
一見ジェルが足りないのでは…？と不安になる量ですが、とても伸びが良いため、厚塗りしすぎなければしっかりと全パーツを埋めることができます。
黒いスポンジ部分にジェルがつくと取れにくいためご注意を…！ジェルを小さくちぎって細長く形づくり、先にキワを埋めていくのがコツです。
その後、中を埋めることで輪郭がくっきりします。
隙間なくジェルを埋めた後、そのまま乾燥させて完成です。10分もあれば完成します。
細かい隙間を埋めていく作業は達成感があり、お子さんの知育はもちろん、大人もつい夢中に…！
付属の台座に立てれば、立派なインテリアとして飾ることができます。
存在感のあるサイズで可愛いので、カカオフレンズが好きな方にはたまらないと思います♡
今回は、ダイソーの『DIYぬりえジェル（カカオフレンズ、アピーチ）』をご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。