「姐さん今宵も素敵です」椿鬼奴、後輩芸人の結婚式に参列！ 「とっても新鮮で楽しかった」「本当におめでとう」
お笑いタレントの椿鬼奴さんは4月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・ライスの田所仁さんの結婚式に参列したことを報告しました。
【写真】椿鬼奴が後輩芸人の結婚式に参列
1枚目は、新郎である田所さんを中心とした集合ショットです。また「2枚目3枚目はビールが進むに連れて何を撮ってるかよく分からなくなってるやつ」とのこと。結婚式の何気ない光景が写っています。
コメントや引用リポストでは「おめでとうございます 素敵」「姐さん今宵も素敵です」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】椿鬼奴が後輩芸人の結婚式に参列
「本当におめでとう」鬼奴さんは「ライス田所仁の結婚式参列しました。芸人が司会しない、芸人が出し物しない芸人の結婚式はとっても新鮮で楽しかった 唯一前に出た芸人関町の乾杯の挨拶の下ネタがやけに映えたよ 本当におめでとう」とつづり、3枚の写真を投稿。
コメントや引用リポストでは「おめでとうございます 素敵」「姐さん今宵も素敵です」との声が寄せられました。
芸人とのオフショットも！17日には「有吉の壁ありがとうございました！いつもネタがバタついて写真忘れがちですが今回は思い出全部撮れました」「有吉の壁で色々な方とネタやらせてもらえるのはピンの私にとって大変爽快で楽しいものです。たんしゃ！」と、オフショットを公開していた鬼奴さん。芸人たちとの仲の良さがうかがえます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)