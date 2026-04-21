東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値187.22 高値187.29 安値186.26
188.62 ハイブレイク
187.95 抵抗2
187.59 抵抗1
186.92 ピボット
186.56 支持1
185.89 支持2
185.53 ローブレイク
ポンド円
終値214.95 高値215.10 安値214.07
216.37 ハイブレイク
215.74 抵抗2
215.34 抵抗1
214.71 ピボット
214.31 支持1
213.68 支持2
213.28 ローブレイク
スイス円
終値204.05 高値204.15 安値202.81
205.87 ハイブレイク
205.01 抵抗2
204.53 抵抗1
203.67 ピボット
203.19 支持1
202.33 支持2
201.85 ローブレイク
豪ドル円
終値114.00 高値114.08 安値112.99
115.48 ハイブレイク
114.78 抵抗2
114.39 抵抗1
113.69 ピボット
113.30 支持1
112.60 支持2
112.21 ローブレイク
NZドル円
終値93.56 高値93.96 安値92.95
95.04 ハイブレイク
94.50 抵抗2
94.03 抵抗1
93.49 ピボット
93.02 支持1
92.48 支持2
92.01 ローブレイク
カナダドル円
終値116.41 高値116.49 安値115.90
117.22 ハイブレイク
116.86 抵抗2
116.63 抵抗1
116.27 ピボット
116.04 支持1
115.68 支持2
115.45 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値187.22 高値187.29 安値186.26
188.62 ハイブレイク
187.95 抵抗2
187.59 抵抗1
186.92 ピボット
186.56 支持1
185.89 支持2
185.53 ローブレイク
ポンド円
終値214.95 高値215.10 安値214.07
216.37 ハイブレイク
215.74 抵抗2
215.34 抵抗1
214.71 ピボット
214.31 支持1
213.68 支持2
213.28 ローブレイク
スイス円
終値204.05 高値204.15 安値202.81
205.87 ハイブレイク
205.01 抵抗2
204.53 抵抗1
203.67 ピボット
203.19 支持1
202.33 支持2
201.85 ローブレイク
豪ドル円
終値114.00 高値114.08 安値112.99
115.48 ハイブレイク
114.78 抵抗2
114.39 抵抗1
113.69 ピボット
113.30 支持1
112.60 支持2
112.21 ローブレイク
NZドル円
終値93.56 高値93.96 安値92.95
95.04 ハイブレイク
94.50 抵抗2
94.03 抵抗1
93.49 ピボット
93.02 支持1
92.48 支持2
92.01 ローブレイク
カナダドル円
終値116.41 高値116.49 安値115.90
117.22 ハイブレイク
116.86 抵抗2
116.63 抵抗1
116.27 ピボット
116.04 支持1
115.68 支持2
115.45 ローブレイク