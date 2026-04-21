東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7178 高値0.7180 安値0.7117
0.7263 ハイブレイク
0.7221 抵抗2
0.7200 抵抗1
0.7158 ピボット
0.7137 支持1
0.7095 支持2
0.7074 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5891 高値0.5912 安値0.5850
0.5981 ハイブレイク
0.5946 抵抗2
0.5919 抵抗1
0.5884 ピボット
0.5857 支持1
0.5822 支持2
0.5795 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3644 高値1.3710 安値1.3635
1.3766 ハイブレイク
1.3738 抵抗2
1.3691 抵抗1
1.3663 ピボット
1.3616 支持1
1.3588 支持2
1.3541 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7178 高値0.7180 安値0.7117
0.7263 ハイブレイク
0.7221 抵抗2
0.7200 抵抗1
0.7158 ピボット
0.7137 支持1
0.7095 支持2
0.7074 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5891 高値0.5912 安値0.5850
0.5981 ハイブレイク
0.5946 抵抗2
0.5919 抵抗1
0.5884 ピボット
0.5857 支持1
0.5822 支持2
0.5795 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3644 高値1.3710 安値1.3635
1.3766 ハイブレイク
1.3738 抵抗2
1.3691 抵抗1
1.3663 ピボット
1.3616 支持1
1.3588 支持2
1.3541 ローブレイク