東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7178　高値0.7180　安値0.7117

0.7263　ハイブレイク
0.7221　抵抗2
0.7200　抵抗1
0.7158　ピボット
0.7137　支持1
0.7095　支持2
0.7074　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5891　高値0.5912　安値0.5850

0.5981　ハイブレイク
0.5946　抵抗2
0.5919　抵抗1
0.5884　ピボット
0.5857　支持1
0.5822　支持2
0.5795　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3644　高値1.3710　安値1.3635

1.3766　ハイブレイク
1.3738　抵抗2
1.3691　抵抗1
1.3663　ピボット
1.3616　支持1
1.3588　支持2
1.3541　ローブレイク