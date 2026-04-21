２０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８９．６１ドル（＋５．７６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８２８．８ドル（－５０．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７９９５．１セント（－１７８．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９７．００セント（＋５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５２．００セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６５．７５セント（－１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３６９．２５（＋６．４７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８９．６１ドル（＋５．７６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８２８．８ドル（－５０．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７９９５．１セント（－１７８．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９７．００セント（＋５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５２．００セント（＋３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６５．７５セント（－１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３６９．２５（＋６．４７）
出所：MINKABU PRESS