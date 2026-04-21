太っていないはずなのに“背中が重たい”と感じる。１日３回で変わる「全身引き締め」習慣
太ったわけではないのに、なぜか全身がゆるんで見えると最近感じていませんか？その原因、もしかしたら脂肪ではなく“背面の使えていなさ”にあるかもしれません。ヨガの基本ポーズ【バッタのポーズ】は、そんな眠りがちな背中やお尻を目覚めさせながら、全身の引き上げ力を高める動き。続けることで、シルエットに自然なメリハリが生まれていきます。
【STEP１】うつ伏せで準備する
床にうつ伏せになり、脚は揃えてまっすぐに伸ばします。腕は体の横に置き、手のひらは上向きに。首の後ろを長く保ち、力まずリラックスした状態をつくります。
【STEP２】脚を持ち上げる
【STEP３】上半身も引き上げる
両手を背中側で軽く組み、胸を開くように上半身を持ち上げましょう。視線はやや前へ。呼吸を止めずに３〜５呼吸（30秒間）キープし、ゆっくりと元の姿勢に戻します。これを３回繰り返しましょう。
▶︎効かせるコツ
高く持ち上げることよりも、“長く伸びる”意識が重要。首や肩に力が入りすぎると、背中の本来の動きが止まってしまいます。肩は下げたまま、胸を前に引き出すように。お尻と内ももを軽く締めながら行うことで全身のつながりが生まれ、引き締まり感が変わってきます。
体のシルエットを変えたいなら、まずは“背面”から整えることが近道。続けることで体の印象は確実に変わるので、ぜひ背中を正しく動かすことを意識して実践していきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞※本記事はヨガインストラクター、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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