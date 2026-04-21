【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年4月27日〜5月3日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月27日〜5月3日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月20日〜4月26日｜総合運＆恋愛運TOP３
『意外に早く敵が去ります』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
「足止め」や「制限」や「終わらせるべき課題」などで、アクティブには動けないです。やる気があってもそれを活かせないのがもどかしいでしょう。仕事や公の場では問題に立ち向かって戦っていると、意外に早く面倒な人が去ります。そのため拍子抜けしてしまうこともありそうです。
｜恋愛運｜ ★★★★★
周りの人達から見ると気付かれにくいですが、意中の人との仲はまずまず平和です。こんな感じがずっと続いて欲しい、と思えるような出来事もあるでしょう。シングルの方は、捨て身で恋愛できる人と縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらにどんな変化が起きることも嫌がります。
｜時期｜
4月29日 欲しいものが手に入る ／ 4日30日 自慢してしまう
｜ラッキーアイテム｜
貯金
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞