運動は、週１でハードに vs 毎日ゆるく。痩せやすいのはどっち？大人世代の“運動習慣の分かれ目”
週に１回しっかり運動しているのに、思ったように体型が変わらないという人がいる一方で、特別ハードな運動をしていないのに、自然と体型をキープしている人もいます。その差を分けているのが、“強度”よりも“頻度”。どちらが正しいという話ではなく、自分の生活に合った動き方を選べているかが重要です。
週１のハードな運動は“効いている感”があるが、波が出やすい
短時間で負荷をかける運動は、「やった」という実感が得られやすく、達成感も高い方法です。筋肉への刺激も強く、効率よく動けているように感じやすいでしょう。
▲週１のハードな運動は達成感がある一方で、疲労によって日常の活動量が落ちやすい側面も
ただし、間隔が空くことで消費エネルギーに波が出やすく、日常の活動量とのバランスが崩れやすくなることも。さらに、運動後の疲労で活動量が落ちると、結果的に１週間単位での消費量が伸びにくくなるケースもあります。
毎日ゆるく動く習慣は“変化は小さい”が積み重なりやすい
一方で、軽い運動を日常に取り入れる方法は１回あたりの負荷は低くても、消費エネルギーを安定して積み重ねやすいのが特徴。
▲軽いストレッチなど日常の中での動きを積み重ねることが、結果的に消費量の安定につながる
ストレッチや軽い筋トレ、ちょっとした体の動きでも、続けることで活動量の底上げにつながります。疲労が残りにくいため生活に組み込みやすく、「やらない日」が減ることもポイントです。
痩せやすいのは“続けられる頻度”を選べる人
結論として、痩せやすい人に共通しているのは、“強度の高さ”ではなく“続けられる頻度”を選んでいるということ。週１回のハードな運動が合う人もいますが、ほとんどの人は、日常の中で無理なく動き続ける習慣のほうが結果につながりやすくなります。負荷を上げる日を時々つくりつつ、基本は軽く動く。このバランスが、大人世代にとって現実的な選択です。
週１のハードな運動と、毎日ゆるく続ける運動。どちらにも良さはありますが、体型の変化につながりやすいのは“続けられる形かどうか”。頑張る日を増やすよりも、動き続けること。その意識が、無理のない変化につながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、運動生理学および体重管理に関する一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
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