腹筋してるのにお腹が変わらない？40代以降は“伸ばすだけ”で変わる体幹リセット習慣
なんとなくお腹を引き締めたいと思って腹筋を続けているのに、見た目が変わらない。そんな状態に陥っているなら、“やり方”を見直すタイミングかもしれません。実は大人世代のお腹は、鍛えるよりも「伸ばして整える」ほうが変わりやすいケースも。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【木のポーズ（座位アレンジ）】。縮こまりがちな体幹を引き上げながら、自然とお腹まわりをすっきり見せるベースをつくります。
【STEP１】姿勢をセットする
【STEP２】腕を引き上げる
背筋を伸ばしたまま、両腕をゆっくり天井へ。肩がすくまない位置で止め、首の後ろを長く保ちます。ここで体幹全体がふわっと引き上がる感覚をつかみましょう。
【STEP３】呼吸でキープする
頭の上で両手の甲を合わせ、ゆっくり呼吸を続けながら３〜５呼吸（30秒間）キープ。手の甲を合わせるのが難しい場合は手のひら同士でもOKです。お腹を締めるのではなく、“縦に伸び続ける”意識で行います。
▶効かせるコツ
ポイントは「頑張らないのに伸びている状態」をキープすること。力んで肩が上がると体幹の伸びが止まり、見た目も変わりません。お腹・背骨・頭頂が一直線に引き上がるイメージで、呼吸に合わせてじわっと伸ばすのがコツです。
腹筋運動を頑張る前に、まずは伸ばして整える。これだけでお腹まわりの印象は変わります。ぜひ無理なく実践して、すっきり見えするお腹に近づいていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事はヨガインストラクター、ピラティストレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて構成しています
🌼頑張ってるのにお腹が変わらない？40代から始めたい“腹筋に効く”簡単エクササイズ