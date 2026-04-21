これ以上負けられない。クールな選手兼監督が、大きな結果でチームメイトを鼓舞した。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月20日の第2試合はセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）がトップを獲得。混戦で迎えた終盤に親満貫をツモって抜け出した。茅森は今シリーズ個人で初勝利だ。

【映像】天才の輝き 茅森早香、乱打戦にケリをつける親満貫

第1試合は醍醐大（最高位戦）が痛恨のラス。流れを変えるべく登板したのが選手兼任監督としてチームを引っ張る茅森だ。この試合は東家からEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、茅森、BEAST X・東城りお（連盟）の並びで開始した。序盤は亜樹がリード。東4局、ラス目に沈んでいた茅森は10巡目に先制リーチをかけ、亜樹からリーチ・タンヤオ・平和・赤の8000点を入手し、2着へ浮上した。

南1局1本場、茅森は東城の仕掛けに放銃すると、これがタンヤオ・赤2・ドラの満貫の大きな失点。再びラス目へ落ちてしまった。最後の親番となる南3局、茅森はドラも赤もない苦しい配牌をまとめ、8巡目にリーチ。1人テンパイで3000点を加点した。

この粘りが次局に大物手を引き寄せる。南3局1本場、まず東城がダブ南をポン、茅森の親を流す仕掛けで前へ出る。これに茅森が待ったをかけたのが9巡目。1・4・7筒待ちのテンパイを組むと即リーチ。1筒をツモり、リーチ・ツモ・平和・赤・裏ドラの1万2000点（＋300点、供託1000点）が完成。この一撃でラスからトップに立った。南4局はラス親の東城が亜樹から5800点のアガリ。同1本場、今度は亜樹が東城から1300点（＋300点）をアガり試合終了を迎えた。

うれしいトップも最後まで表情を変えなかった茅森。勝利者インタビューでは「よかったです、みんな手が入っているんじゃないかというくらい点棒が飛び交っていて…。途中まで全然アガれていなかったので、本当によかったです！」と笑顔を見せた。南1局1本場、東城への満貫放銃は「ちょっとやりすぎたなと思っていて…だからその後の4000オールは『ありがとうございます！』って思いました」とコメント。

元チームメイトの東城とはこれが初対戦。「（応援で）見ていると結構押すじゃないですか。打っていると『押さないで！』って思いましたね」と語り、スタジオの笑いを誘った。

チームは現状5位。茅森は最後に「監督として、喝を入れていきたい。最近ちょっとみんな落ち気味なので」とコメント。ファンからは「ねえさんナイスだ！！」「男どもに喝！」「監督ファイト！」とエールが寄せられた。

【第2試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）3万2400点／＋52.4

2着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）2万4100点／＋4.1

3着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）2万2400点／▲17.6

4着 BEAST X・東城りお（連盟）2万1100点／▲38.9

【4月20日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋381.5（12/20）

2位 BEAST X ＋353.0（12/20）

3位 TEAM雷電 ＋210.4（12/20）

4位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋95.1（12/20）

5位 セガサミーフェニックス ＋81.4（12/20）

6位 赤坂ドリブンズ ▲3.5（12/20）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

