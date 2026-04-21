女優・大谷玲凪が20日、自身のインスタグラムを更新。昨夏に誕生した男児を抱っこする写真を添えて、30歳を迎えたことを報告した。



【写真】すっかりママの顔に ぎゅっと抱っこの息子は「すごくイケメン」

大谷は「令和8年4月20日。 平成8年4月20日生まれの私は30歳になりました。」と伝え、「渡鬼で、小さい頃から成長を見守ってくださっている皆様は、私がもう30だということに驚くかと思います。私が1番びっくりです。笑」と記した。



TBS系人気ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」で、本間長子(藤田朋子)と英作(植草克秀)の長女・日向子役を演じた大谷。母になって初めての誕生日に「守るべき存在ができて、自分がより強くなったような気が…… 少しだけ…しています。」と、我が子をぎゅっと抱く愛あふれるショットをアップした。



「息子は元気いっぱい、毎日高速ずりばいで追いかけてきます 背は平均より少し高いほう、体重はちょうど平均くらい。 歩き始めるのもあと少しです。 子どもの成長は本当にあっという間ですね。 私も頑張らないと……。」と母の気持ちをのぞかせ、ファンへの感謝とともに「30代、めいっっぱいenjoyします!!」と結んだ。



1996年生まれの大谷は98年～99年にNHK教育(現NHK Eテレ)の「いないいないばあっ!」にも出演するなど子役として活躍。2021年12月に一般男性との結婚を、25年8月には第1子男児を出産したことをそれぞれインスタグラムで報告していた。



（よろず～ニュース編集部）