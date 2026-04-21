「that ship has sailed」の意味は？わからなかったら答えをチェック！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「後の祭り」「手遅れ」「もうチャンスは過ぎ去った」でした！

船や飛行機に乗り遅れたときの「もう間にあわない…」という感覚を、チャンスの比喩として表現しています。

現在完了を使うことで「行ってしまった感」を出していますよ。

「I realised that “that ship has sailed” when I heard that she got married.」

（彼女が結婚したと聞いたとき、もう手遅れなんだと気がついた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。