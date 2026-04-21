見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

【写真】直美を優しく見守る吉江

吉江善作を演じるのが、原田泰造さんです。キリスト教の牧師で４年前に直美を引き取って以来、直美をそっと見守ってきました。自立したい直美の意思を尊重して別々に暮らしていますが、常に直美のことは気にかけています

吉江を演じる原田泰造さんがコメントを発表しました。

礼拝に参加してみた

――吉江善作役のオファーを受けたときのお気持ちは？

オファーをいただいたときはうれしかったです。以前に出演させていただいた『ごちそうさん（2013-2014）』が大阪制作だったので、いつか東京制作の“朝ドラ”にも出てみたいと思っていたし、大河ドラマ『べらぼう（2025）』に出演しているとき、メイクルーム

の裏が“朝ドラ”チームのメイクルームで、「今どんな撮影をしているんだろう」と気になっていたんです。

牧師役を務めるのは初めてだったので、まず聖書を読んだり、街の教会で礼拝に参加してみたりしました。

当時の牧師という存在はみんなに歓迎されているわけではなく、白い目で見ている人たちもいたはずです。

それを分かりながらも笑顔で炊き出しなどの活動をし、喜んでもらえるとうれしい。笑顔だけではない側面も伝わればいいなと思って演じています。

直美のお父さん的存在

――吉江善作さんのキャラクターについてはどのように感じますか？

脚本を読んで、直美さんのことをいつも見守っていて、さらに教会の周りの街の人たちのことも優しく見守っている魅力的な人物だと思いました。

直美のことは本当の自分の娘のように思い、いいところや悪いところを全部知っているお父さん的存在なのだろうと感じます。

演じる前は「この人、すぐ泣くなぁ……」と思っていたけれど、実際にセットに入って演じてみると泣くことがしっくりくるんですよ（笑）。直美のことを本当に心配しているから、直美が何かする度にびっくりして心配になっちゃって。直美が捨てられてからの道のりや今でも差別されていることをすべて知っているから、直美に対しては人一倍愛情があるのでしょうね。

僕は全然知らなかったけれど、当時は看護をする人間を蔑む人もいたと言います。それを誇りあるすてきな職業に彼女たちが押し上げていく。娘のような存在の直美がそれをやり遂げる過程を見られたら吉江はまた感動してしまうのではないかと思います。



（『風、薫る』／(c)NHK）

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』の脚本は吉田智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。