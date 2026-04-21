NHK連続テレビ小説『風、薫る』出演中の原田泰造のインタビューコメントが公開された。

参考：原田泰造は時代とジャンルを超える名バイプレーヤーに 『風、薫る』牧師役で滲む優しさ

本作はトレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。脚本を吉澤智子が手がけ、見上愛と上坂樹里がダブル主演を務める。

原田が演じるのは、キリスト教の牧師・吉江善作。直美（上坂樹里）を4年前に引き取って以来、そっと見守ってきた。自立したい直美の意思を尊重して別々に暮らしているが、常に直美のことは気にかけている。

原田はオファーを受けた際の心境について「牧師役を務めるのは初めてだったので、まず聖書を読んだり、街の教会で礼拝に参加してみたりしました」と明かした。また、役づくりについて「当時の牧師という存在はみんなに歓迎されているわけではなく、白い目で見ている人たちもいたはずです。それを分かりながらも笑顔で炊き出しなどの活動をし、喜んでもらえるとうれしい。笑顔だけではない側面も伝わればいいなと思って演じています」と語っている。

さらに、吉江善作のキャラクターについて「脚本を読んで、直美さんのことをいつも見守っていて、さらに教会の周りの街の人たちのことも優しく見守っている魅力的な人物だと思いました。直美のことは本当の自分の娘のように思い、いいところや悪いところを全部知っているお父さん的存在なのだろうと感じます」と率直な思いを述べている。

■原田泰造（吉江善作役） コメント・吉江善作役のオファーを受けての心境オファーをいただいたときはうれしかったです。以前に出演させていただいた『ごちそうさん（2013-2014）』が大阪制作だったので、いつか東京制作の “朝ドラ”にも出てみたいと思っていたし、大河ドラマ『べらぼう（2025）』に出演しているとき、メイクルーム の裏が“朝ドラ”チームのメイクルームで、「今どんな撮影をしているんだろう」と気になっていたんです。牧師役を務めるのは初めてだったので、まず聖書を読んだり、街の教会で礼拝に参加してみたりしました。当時の牧師という存在はみんなに歓迎されているわけではなく、白い目で見ている人たちもいたはずです。それを分かりながらも笑顔で炊き出しなどの活動をし、喜んでもらえるとうれしい。笑顔だけではない側面も 伝わればいいなと思って演じています。

・吉江善作のキャラクターについて脚本を読んで、直美さんのことをいつも見守っていて、さらに教会の周りの街の人たちのことも優しく見守っている魅力的な人物だと思いました。直美のことは本当の自分の娘のように思い、いいところや悪いところを全部知っているお父さん的存在なのだろうと感じます。演じる前は「この人、すぐ泣くなぁ……」と思っていたけれど、実際にセットに入って演じてみると泣くことがしっくりくるんですよ（笑）。直美のことを本当に心配しているから、直美が何かする度にびっくりして心配になっちゃって。直美が捨てられてからの道のりや今でも差別されていることをすべて知っているから、直美に対しては人一倍愛情があるのでしょうね。僕は全然知らなかったけれど、当時は看護をする人間を蔑む人もいたと言います。それを誇りあるすてきな職業に彼女たちが押し上げていく。娘のような存在の直美がそれをやり遂げる過程を見られたら吉江はまた感動してしまうのではないかと思います。（文＝リアルサウンド編集部）