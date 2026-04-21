世界1位のシェフラーがトップ浮上 松山英樹、久常涼は後退【FedExCupランキング】
米国男子ツアー「RBCヘリテージ」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
〈スイング写真〉踏ん張らなくてもいいんです 世界1位は右足を引いていた
今大会で単独2位に入った世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）が、今季通算2031ポイント（pt）で1位に浮上した。シェフラーとのプレーオフを制したマシュー・フィッツパトリック（イングランド）は700ptを加算し、5位から2位に順位を上げた。出場しなかった松山英樹は2ランクダウンの18位。RBCヘリテージを60位で終えた久常涼は、22位から25位に後退した。金谷拓実は119位、平田憲聖は143位、中島啓太は181位につけている。「ウィンダム選手権」（8月6〜9日）終了時点の上位70人がプレーオフシリーズに進出。上位100人には来季シード権が与えられる。
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