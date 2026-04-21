LAで7位の岩井千怜が日本勢最上位に 勝みなみも14位に浮上【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー「JMイーグルLA選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
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7位で大会を終えた岩井千怜が95ptを獲得。今季通算を600.833ptにし、6位に浮上した。これで9位から12位に後退した山下美夢有を抜き、日本勢最上位につけた。また、同じく7位だった勝みなみも、28位から14位までジャンプアップし、日本勢3番手に。以下、15位の岩井明愛、26位の畑岡奈紗、29位の竹田麗央と続いていく。この他では、原英莉花が4ランクダウンの52位に。渋野日向子は136位と9ランク下がった。1位（1415pt）のネリー・コルダ（米国）、2位（1326.5pt）のキム・ヒョージュ（韓国）は変わらず。先週の大会を制して、500ptを獲得したハナ・グリーン（オーストラリア）が1100ptの3位まで順位を上げてきた。
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