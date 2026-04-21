広島の島内颯太郎投手（２９）が２０日、復調に向けて投球フォームを見つめ直す考えを明かした。１８日に２０２４年７月以来となる出場選手登録を抹消され、この日は荷物整理のためマツダを訪れた。「もちろん悔しさがある」とかみしめながらも「こうなってしまった以上、ここから先でチームに貢献できるように状態を上げていくしかない」と前を向く。

今季はここまで５試合に登板して０勝１敗、防御率８・３１。同点の六回からマウンドに上がった１７日・ＤｅＮＡ戦（マツダ）では申告敬遠後に投手にも四球を与え、決勝適時打を浴びて計３失点。試合後にファームでの再調整を言い渡された。

「投げている球は良くなってきていたけど、セットポジションとクイックモーションで投げる球にバラつきがあった」と自己分析。投手コーチからも投球フォームの部分で「体重移動の際にためが足りない。体の開きが少し早くなっている」と指摘を受けて、改善に励むことを誓った。

新井監督からは「今の時期で良かったと思った方がいい」と背中を押された。島内自身も「下に落とされて良かったなと思える期間にしたい」と決意を新たにした。開幕から中継ぎ陣は苦しい状況にあるが、焦る思いはいったん封印。心ゆくまで己と向き合い、本来の投球を取り戻す。