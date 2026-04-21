「気になるなら自分でやれ！」妻の地雷を爆発させる“気遣いナシ夫”の勘違いワード【無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典】

気づかい皆無の地雷ワード『ゴミ捨てやっておいたよ』

恩着せがましい態度に感謝の心は生まれず

朝バタバタしていて忘れていたゴミ出しをたまたまやった夫のひと言。妻が夜のうちに翌朝捨てようと思って玄関に置いていたゴミ袋を見て、夫としては気を利かせたつもりなのでしょう。ところが、いかにも面倒くさそうな表情を浮かべつつ、「本当はオレの仕事じゃないけど我慢してやったよ」という態度だと、妻の心にあった感謝の気持ちなど一瞬にして吹き飛んでしまいます。

地雷ワードの言い換え「ゴミ捨て終わったけど、ほかにも捨てるものあったかな」

玄関にあったゴミだけでなく、ほかにも捨てるものがあれば捨てに行くよ、という前向きな姿勢を見せれば、妻も素直に「ありがとう」と言えます

気づかい皆無の地雷ワード『最後に掃除機かけたのいつ？』

子どものためというより自分が気になっているだけ

ゴチャゴチャした状態の部屋を見た夫が、どこか詰問口調で放ちがちなひと言。働く主婦にとって育児と家事の両立は大きな負担であり、掃除も毎日は難しいものです。ハウスダストなど子どものアレルギーを心配しているふりをして、実際には本人が神経質なだけのケースもあり、自分でやりもせず、相手に家事の負担を押しつける態度は、ただ妻の神経を逆なでするだけです。

地雷ワードの言い換え「今日はオレが掃除機をかけちゃうね」

「今日は」と前置きすることでいつもやってくれている妻への感謝をしつつ、疲れた妻を労って自分で掃除しましょう

【出典】『無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典』監修：岡野あつこ／イラスト：もち

【監修者情報】

岡野あつこ（おかの・あつこ）

夫婦問題研究家、公認心理師、社会デザイン学MBA。目白短期大学非常勤講師。1991年に離婚相談室を設立、相談件数4 万件以上を手がけた夫婦カウンセリングのパイオニア。離婚・夫婦問題カウンセラー養成講座で後進を育成。マル秘テクニックを交えた的確なアドバイスが好評。NPO 日本家族問題相談連盟理事長。

『ある日突然妻がいなくなった―聞こえていますか、妻の本音』（ベストブック）、『産後クライシス なぜ、出産後に夫婦の危機が訪れるのか』（角川学芸出版）、『最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて』（日本文芸社）、『夫婦がベストパートナーに変わる77 の魔法』（サンマーク出版）ほか30冊以上の著書があり、総合情報サイト「All About」の離婚ガイドも担当。

テレビ、雑誌などのメディアに多数出演するほか、YouTubeチャンネル「岡野あつこ チャンネル」を運営。