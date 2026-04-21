日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3418（+28.0　+0.83%）
ホンダ　1343（+2　+0.15%）
三菱ＵＦＪ　2895（+24.5　+0.85%）
みずほＦＧ　6829（+54　+0.80%）
三井住友ＦＧ　5614（+39　+0.70%）
東京海上　7232（+57　+0.79%）
ＮＴＴ　154（+0.5　+0.33%）
ＫＤＤＩ　2619（-7.5　-0.29%）
ソフトバンク　223（0.0　0.00%）
伊藤忠　1974（-1.5　-0.08%）
三菱商　4917（+7　+0.14%）
三井物　5844（+8　+0.14%）
武田　5574（-1　-0.02%）
第一三共　3025（+25　+0.83%）
信越化　6813（+40　+0.59%）
日立　5187（+34　+0.66%）
ソニーＧ　3405（+21　+0.62%）
三菱電　6122（+34　+0.56%）
ダイキン　22329（+89　+0.40%）
三菱重　4548（+42　+0.93%）
村田製　4771（+33　+0.70%）
東エレク　44802（+552　+1.25%）
ＨＯＹＡ　29651（+6　+0.02%）
ＪＴ　5778（-12　-0.21%）
セブン＆アイ　2012（-9　-0.45%）
ファストリ　75215（+565　+0.76%）
リクルート　7639（+14　+0.18%）
任天堂　8487（-20　-0.24%）
ソフトバンクＧ　4841（+67　+1.40%）
キーエンス（普通株）　64479（+449　+0.70%）