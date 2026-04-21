日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3418（+28.0 +0.83%）
ホンダ 1343（+2 +0.15%）
三菱ＵＦＪ 2895（+24.5 +0.85%）
みずほＦＧ 6829（+54 +0.80%）
三井住友ＦＧ 5614（+39 +0.70%）
東京海上 7232（+57 +0.79%）
ＮＴＴ 154（+0.5 +0.33%）
ＫＤＤＩ 2619（-7.5 -0.29%）
ソフトバンク 223（0.0 0.00%）
伊藤忠 1974（-1.5 -0.08%）
三菱商 4917（+7 +0.14%）
三井物 5844（+8 +0.14%）
武田 5574（-1 -0.02%）
第一三共 3025（+25 +0.83%）
信越化 6813（+40 +0.59%）
日立 5187（+34 +0.66%）
ソニーＧ 3405（+21 +0.62%）
三菱電 6122（+34 +0.56%）
ダイキン 22329（+89 +0.40%）
三菱重 4548（+42 +0.93%）
村田製 4771（+33 +0.70%）
東エレク 44802（+552 +1.25%）
ＨＯＹＡ 29651（+6 +0.02%）
ＪＴ 5778（-12 -0.21%）
セブン＆アイ 2012（-9 -0.45%）
ファストリ 75215（+565 +0.76%）
リクルート 7639（+14 +0.18%）
任天堂 8487（-20 -0.24%）
ソフトバンクＧ 4841（+67 +1.40%）
キーエンス（普通株） 64479（+449 +0.70%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3418（+28.0 +0.83%）
ホンダ 1343（+2 +0.15%）
三菱ＵＦＪ 2895（+24.5 +0.85%）
みずほＦＧ 6829（+54 +0.80%）
三井住友ＦＧ 5614（+39 +0.70%）
東京海上 7232（+57 +0.79%）
ＮＴＴ 154（+0.5 +0.33%）
ＫＤＤＩ 2619（-7.5 -0.29%）
ソフトバンク 223（0.0 0.00%）
伊藤忠 1974（-1.5 -0.08%）
三菱商 4917（+7 +0.14%）
三井物 5844（+8 +0.14%）
武田 5574（-1 -0.02%）
第一三共 3025（+25 +0.83%）
信越化 6813（+40 +0.59%）
日立 5187（+34 +0.66%）
ソニーＧ 3405（+21 +0.62%）
三菱電 6122（+34 +0.56%）
ダイキン 22329（+89 +0.40%）
三菱重 4548（+42 +0.93%）
村田製 4771（+33 +0.70%）
東エレク 44802（+552 +1.25%）
ＨＯＹＡ 29651（+6 +0.02%）
ＪＴ 5778（-12 -0.21%）
セブン＆アイ 2012（-9 -0.45%）
ファストリ 75215（+565 +0.76%）
リクルート 7639（+14 +0.18%）
任天堂 8487（-20 -0.24%）
ソフトバンクＧ 4841（+67 +1.40%）
キーエンス（普通株） 64479（+449 +0.70%）