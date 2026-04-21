NZ中銀の早期利上げ観測浮上、CPIが予想外にも目標範囲上限を突破



NZの第1四半期CPIは前期比+0.9%と前回+0.6%から伸びが加速し、市場予想の+0.8%も上回った。前年比では鈍化が予想されていたが+3.1%と横ばい、中銀目標範囲上限（1-3%）を上回った。2月末からの米イラン戦争を受けたエネルギー価格の高騰が影響した。



予想外にも中銀目標上限を突破したことで早期利上げ観測が浮上。5月利上げ確率は39%付近まで上昇、CPI発表前は20%付近だった。7月までの利上げ確率は100%を超えている。



CPIを受けNZドルは急伸。対ドルで0.4%高、対豪ドルで0.3%上昇。NZドル円は93.50円付近から93.90円台に上昇。

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