東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.81 高値159.20 安値158.46
159.93 ハイブレイク
159.56 抵抗2
159.19 抵抗1
158.82 ピボット
158.45 支持1
158.08 支持2
157.71 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1788 高値1.1790 安値1.1729
1.1870 ハイブレイク
1.1830 抵抗2
1.1809 抵抗1
1.1769 ピボット
1.1748 支持1
1.1708 支持2
1.1687 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3535 高値1.3544 安値1.3475
1.3630 ハイブレイク
1.3587 抵抗2
1.3561 抵抗1
1.3518 ピボット
1.3492 支持1
1.3449 支持2
1.3423 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7784 高値0.7840 安値0.7776
0.7888 ハイブレイク
0.7864 抵抗2
0.7824 抵抗1
0.7800 ピボット
0.7760 支持1
0.7736 支持2
0.7696 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値158.81 高値159.20 安値158.46
159.93 ハイブレイク
159.56 抵抗2
159.19 抵抗1
158.82 ピボット
158.45 支持1
158.08 支持2
157.71 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1788 高値1.1790 安値1.1729
1.1870 ハイブレイク
1.1830 抵抗2
1.1809 抵抗1
1.1769 ピボット
1.1748 支持1
1.1708 支持2
1.1687 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3535 高値1.3544 安値1.3475
1.3630 ハイブレイク
1.3587 抵抗2
1.3561 抵抗1
1.3518 ピボット
1.3492 支持1
1.3449 支持2
1.3423 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7784 高値0.7840 安値0.7776
0.7888 ハイブレイク
0.7864 抵抗2
0.7824 抵抗1
0.7800 ピボット
0.7760 支持1
0.7736 支持2
0.7696 ローブレイク