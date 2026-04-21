東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.81　高値159.20　安値158.46

159.93　ハイブレイク
159.56　抵抗2
159.19　抵抗1
158.82　ピボット
158.45　支持1
158.08　支持2
157.71　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1788　高値1.1790　安値1.1729

1.1870　ハイブレイク
1.1830　抵抗2
1.1809　抵抗1
1.1769　ピボット
1.1748　支持1
1.1708　支持2
1.1687　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3535　高値1.3544　安値1.3475

1.3630　ハイブレイク
1.3587　抵抗2
1.3561　抵抗1
1.3518　ピボット
1.3492　支持1
1.3449　支持2
1.3423　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7784　高値0.7840　安値0.7776

0.7888　ハイブレイク
0.7864　抵抗2
0.7824　抵抗1
0.7800　ピボット
0.7760　支持1
0.7736　支持2
0.7696　ローブレイク