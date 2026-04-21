【ソウル＝仲川高志】韓国政府で対北朝鮮政策を統括する鄭東泳（チョンドンヨン）統一相が、機密情報である北朝鮮のウラン濃縮施設の位置を公言し、波紋を広げている。

米側は、自国の偵察衛星などで入手し韓国に提供した情報を鄭氏が話したと疑い、北朝鮮情報の韓国への提供を縮小するなど、同盟を揺るがしかねない事態に発展している。

情報共有縮小

米側が問題視しているのは、鄭氏が３月６日の韓国国会外交統一委員会で、北朝鮮のウラン濃縮施設の所在地について、既に知られている北西部の寧辺（ヨンビョン）や平壌（ピョンヤン）近郊の降仙（カンソン）に加え、北西部の亀城（クソン）を挙げた発言だ。韓国政府高官が「第３の施設」について公に言及したのは初めてとみられる。

核関連施設の位置情報は、米側が偵察衛星などを使って入手し、韓国に提供する重要情報だ。韓国政府関係者によると、鄭氏の発言に対して米側から抗議を受けたほか、北朝鮮に関する情報の韓国側との共有が縮小されたという。

鄭氏は２０日、自身の発言について、「何度も学界とメディアで取り上げられた公開情報に基づいている」と述べ、米側の提供情報を基に述べたわけではないと反論した。統一省も同趣旨の釈明をしているが、米側の抗議の有無や情報共有縮小を巡っては確認を避けている。保守系野党「国民の力」の宋彦錫（ソンオンソク）院内代表は２０日、「統一相は外交・安全保障上の重大事態を引き起こした。李在明（イジェミョン）大統領は直ちに更迭すべきだ」と批判した。

不信感

米側の韓国側に対する不信感は、鄭氏の今回の発言だけが原因ではない。北朝鮮問題を巡り、米側が抑止と圧力の維持を重視するのに対し、韓国は対話と関係改善を軸とするアプローチを模索するなど、米韓両国のスタンスの違いが背景にある。

鄭氏は左派の盧武鉉（ノムヒョン）政権でも統一相を務めた、李政権内の対北朝鮮融和派の代表格だ。３月の米韓定例合同軍事演習「フリーダム・シールド（自由の盾）」では、北朝鮮を刺激しないよう、期間中に部隊を動かす野外機動訓練を縮小するよう米側に求め、米側を困惑させたとされる。

統一省が１５日に国会に報告した、今後５年間の対北朝鮮政策の指針となる「第５次南北関係発展基本計画」も、朝鮮半島の緊張緩和に向け、協力と対話を模索する内容だ。北朝鮮を巡る政策の足並みをそろえられるかどうかが米側の不信感の解消のカギを握ることになりそうだ。